Societe Generale: al via Sg Trading Masters

A partire dal 3 giugno e sino al 30 giugno sul portale https://sgtradingmasters.traderlink.it/ sarà possibile mettere alla prova le proprie abilità di trading negoziando virtualmente una selezione di azioni italiane e Etc/Etn, certificati e covered warrants di Societe Generale, quotati su Borsa Italiana.

L’occasione per cimentarsi la offre il concorso a premi “Sg Trading Masters”, che ha l’obiettivo di promuovere la conoscenza della gamma di strumenti finanziari di Societe Generale negoziati su Sedex e EtfPlus.

Il concorso, che si avvale di una piattaforma sviluppata in collaborazione con Traderlink, è articolato in due round indipendenti tra loro.

Ciascun partecipante ha a disposizione un capitale teorico iniziale di 100mila euro in ogni round. Saranno premiati i 5 partecipanti che registreranno la migliore performance al termine di ciascun round e i 10 partecipanti che otteranno la migliore performance generale. In palio per il primo classificato della graduatoria generale una Mini Full Electric.

La registrazione al gioco è gratuita e possibile in qualsiasi momento, tra il 1° giugno ed il 30 giugno 2022. Le iscrizioni sono aperte alle persone fisiche maggiorenni residenti o domiciliate in Italia, in possesso di un codice fiscale rilasciato in Italia, come spiega il regolamento del concorso, disponibile sul portale.

Costanza Mannocchi, head of exchange trade products in Italia di Societe Generale afferma: “La finalità primaria del concorso è di avvicinare gli investitori al mondo del trading e in particolare agli strumenti finanziari quotati di Societe Generale, quali gli Etc/Etn, i certificati e i covered warrants. Si tratta di strumenti finanziari che hanno registrato un forte interesse da parte degli investitori negli ultimi anni ma che necessitano di un’adeguata conoscenza ed esperienza. Vogliamo, insomma, mettere a disposizione dei partecipanti una vera e propria palestra per mettersi alla prova con un capitale virtuale, e, chissà, poter essere tra i vincitori dei numerosi premi messi in palio”.