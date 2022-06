Da Cirdan Capital un certificato contro il rialzo dei tassi

Cirdan Capital, specializzata nell'emissione di prodotti d’investimento strutturati, ha ampliato la propria gamma mettendo a disposizione dal 18 maggio 2022 su EuroTLX di Borsa Italiana un nuovo certificato, Cirdan Floating Rate 2024, che intende offrire una soluzione per tutelare il portafoglio dai movimenti al rialzo dei tassi d’interesse.

Il nuovo certificato a tasso variabile è indicizzato al tasso Estron, il tasso di riferimento dell’Unione europea e dell’Associazione europea di libero scambio (Aels). Le caratteristiche principali del certificato sono una cedola trimestrale e uno spread del 3.30% annuale rispetto al tasso di riferimento. Il rimborso a scadenza è alla pari.

Antonio De Negri, founder e ceo di Cirdan Capital, afferma: “Il Cirdan Floating Rate 2024 quotato in Borsa Italiana risponde alle esigenze degli investitori nell’attuale contesto di mercato ed è particolarmente indicato per coloro che credono in una crescita dei rendimenti obbligazionari o che vogliono assumere un atteggiamento difensivo sui tassi di interesse. Inoltre, lo strumento rappresenta una novità per il mercato italiano, confermando la natura innovativa di Cirdan Capital”.