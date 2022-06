Da HanEtf un Etp contro il climate change

Arriva su Borsa Italiana e Deutsche Börse il primo exchange-traded product al mondo supportato da quote fisiche di carbonio dell’Unione Europea (Eua)per contrastare il climate change.

Già quotato su London Stock Exchange dalla fine dello scorso anno, SparkChange Physical Carbon Eau Etc (Ticker: Co2), fornisce un'alternativa per investire direttamente nelle quote fisiche di carbonio dell'UE, i cosiddetti "permessi ad inquinare". Si tratta di certificati il cui acquisto è reso obbligatorio della Commissione europea per quegli impianti industriali che superano i limiti di emissioni di carbonio consentite dall’Europa.

Mentre altri fondi seguono il prezzo delle quote di emissione di carbonio utilizzando contratti future e derivati, Co2 replica fisicamente le quote di emissioni di carbonio, ossia acquista e detiene quote di Co2 in custodia, in linea con gli attivi in gestione dell’Etp. Di conseguenza, all’aumentare degli investimenti, aumentano gli acquisiti diretti delle quote di carbonio addizionali, lasciando ai maggiori inquinatori europei un numero considerevolmente minore di "permessi ad inquinare", il cui acquisto è obbligatorio per gli impianti industriali che superano i limiti di emissioni consentite dall’Europa. Ciò rende il consumo di combustibili fossili e l’attività inquinante più costosi.

Investire direttamente in quote fisiche di carbonio impatta inoltre, in maniera significativa, sui livelli di emissione. Infatti, nei primi sei mesi di trattazione su Lse lo SparkChange Co2 ha trattenuto 1,5 milioni di tonnellate di permessi di Co2.

Elliot Waxman, ceo di SparkChange, ha così commentato: "Data l'urgenza della crisi climatica e la domanda che abbiamo riscontrato per SparkChange Co2, siamo lieti di espandere la nostra offerta di prodotti in Europa. Il sistema di scambio di quote di emissioni è il principale strumento di decarbonizzazione dell'UE e fornire ad un maggior numero di investitori l'accesso alle quote di emissioni di carbonio creerà un maggiore impatto ambientale positivo".

Nik Bienkowski, co-ceo di HanEtf, ha aggiunto: "Siamo lieti di quotare SparkChange Physical Carbon EUA Etc (Co2) su tutti i principali mercati europei. Sebbene gli investitori siano senza dubbio attratti dalle quote di carbonio come asset class alternativa, la replica fisica del prodotto è molto interessante anche per coloro che cercano di allineare i propri valori e gli investimenti di portafoglio”.