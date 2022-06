HanEtf: fondi sotto la lente della Thematic Review 2022

Entro la fine del 2022 l'ammontare di attivi in gestione in Etf tematici potrebbe superare i 50 miliardi di dollari. Ad affermarlo sono i gestori patrimoniali e i consulenti indipendenti operativi in tutta Europa interpellati da HanEtf , come riportato nella prima “Thematic Review”2022, un’analisi focalizzata sul settore dei prodotti tematici che riguarda i primi quattro mesi dell’anno e che verrà poi aggiornata su base quadrimestrale.

I risultati indicano che il 90% degli intervistati ( che hanno un attivo in gestione complessivo di 136,125 miliardi di euro) prevede di aumentare la propria esposizione ad Etf tematici nei prossimi 12 mesi e il 95% ha segnalato un aumento dell'interesse dei propri clienti per questa tipologia di prodotti.

Nel 2019 gli Etf tematici complessivamente quotati in Europa avevano aum inferiore ai 10 miliardi di dollari, una cifra che si è alzata fino a toccare quota 41 miliardi di dollari negli anni a seguire.

In grande maggioranza, i partecipanti al sondaggio ritengono che entro la fine del 2022 l'ammontare di attivi in gestione in Etf tematici raggiungerà almeno i 50 miliardi di dollari.

Fonte: HanEtf Thematic Review

Hector McNeil, co-ceo e co-fondatore di HanEtf, ha così commentato:"Siamo entusiasti di aver condotto la HanEtf Thematic Review che offre agli investitori uno sguardo approfondito sugli ultimi sviluppi nel mondo degli Etf tematici. In quanto leader del settore, riteniamo sia necessario fornire ricerche e contenuti tempestivi e di alta qualità. La Thematic Review si affiancherà ai report mensili che pubblichiamo per ciascuno dei nostri Etf".