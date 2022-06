Leverage Shares, largo agli Etp a replica fisica su materie prime e indici asiatici

Leverage Shares ha ampliato la gamma di prodotti quotati al London Stock Exchange (Lse) con il lancio di 42 nuovi strumenti che consentono di investire, long e short, su diverse tipologie di sottostanti, tra materie prime, indici asiatici, americani ed europei, e singoli titoli.

Per la prima volta, Leverage Shares offre agli investitori un'esposizione a leva, long e short, a materie prime come oro, petrolio e argento. Un ulteriore elemento di novità è dato dal listing di Etp a leva che offrono un’esposizione ad alcuni mercati asiatici come Corea del Sud, Cina, Taiwan e Giappone.

La gamma di nuovi strumenti consente anche di investire a leva su indici americani ed europei, nonché su singoli titoli quali:

- società europee leader nei settori dei semiconduttori e dei veicoli elettrici (Siemens, Mercedes Benz, Volkswagen, Linde, Infineon, Asml).

- società asiatiche di primo piano (Coupang, Xpeng e Alibaba).

- titoli tecnologici noti a livello globale, per i quali vengono proposti Etp a leva short -3xche può rivelarsi utile agli investitori nell'attuale contesto di mercato: Microsoft, Amazon, Facebook, Apple, Alphabet, Nvidia.

Oktay Kavrak, director of product strategy di Leverage Shares, ha commentato così questo lancio: "Forti della nostra expertise nel creare Etp a leva a replica fisica, abbiamo deciso di mettere a disposizione questa nostra competenza anche agli investitori interessati al mondo delle materie prime e degli indici asiatici, il continente che sempre più fa da traino alla crescita dell’economia mondiale. Il contesto attuale di elevata volatilità è certamente favorevole per gli strumenti a leva. L'era del denaro gratuito è finita, pertanto l'investimento tattico non è mai stato così importante come ora".

Gli Etp mirano a generare rendimenti basati su movimenti di prezzo di un asset sottostante o di un benchmark. Gli Etp di Leverage Shares sono a replica fisica. Ciò significa che il capitale investito nei prodotti è investito direttamente nelle azioni sottostanti, senza l'uso di swap o derivati.

Grazie a questo listing Leverage Shares è l’emittente con la gamma più ampia di Etp quotati al London Stock Exchange: i 183 lanciati dalla società rappresentano, infatti, circa il 10% di tutti gli Etp quotati alla Borsa di Londra.