Da Bnp Paribas i nuovi Cash Collect con premi fissi e senza autocall

Bnp Paribas ha emesso una nuova serie di certificati “premi fissi Cash Collect” senza autocall su panieri di azioni. I nuovi strumenti offrono un premio fisso mensile tra lo 0,75% e l’1,65% indipendentemente dall’andamento delle azioni sottostanti e hanno barriere a scadenza fissate fino al 50% del valore iniziale. La scadenza è fissata a 2 anni.

Ciascuno dei panieri dei 18 certificati è stato costruito seguendo un approccio che consente all’investitore di puntare tramite un unico strumento sulle azioni di società italiane o appartenenti al medesimo comparto economico. I temi d’investimento vanno dal metaverso cybersecurity e i pagamenti digitali, fino a settori come quello della difesa.

Per quanto concerne il funzionamento, la nuova serie di Certificate consente di ottenere premi fissi mensili a prescindere dall’andamento dell’azione sottostante. Inoltre, questi certificati non prevedono la possibilità di scadere anticipatamente, una novità per quanto riguarda la gamma Cash Collect di Bnp Paribas.

I certificati con sottostanti denominati in una valuta diversa dall’euro dispongono dell’opzione “Quanto” che rende l’investitore immune dall’oscillazione del cambio tra euro e la valuta del sottostante.

Quando il certificate giungerà a scadenza, si prospettano due possibili scenari: se la quotazione di tutte le azioni che compongono il paniere è pari o superiore al livello barriera, il Certificate rimborsa il Valore Nominale e in più paga il premio fisso mensile; se la quotazione di almeno una delle azioni che compongono il paniere è inferiore al livello barriera, il Certificate paga il premio fisso mensile più un importo commisurato alla performance della peggiore tra le azioni che compongono il paniere (con conseguente perdita, parziale o totale, del capitale investito).

Luca Comunian, distribution sales, global markets Italy di Bnp Paribas corporate & institutional banking, ha così commentato: “Questa nuova emissione di 18 premi fissi cash collect senza autocall ci consente di ampliare ancora di più la nostra offerta di soluzioni di investimento permettendo agli investitori di usufruire di strumenti che danno accesso a settori all’avanguardia come quello del metaverso e della cybersecurity. Il Premio fisso mensile, non condizionato all’andamento dei sottostanti, e l’assenza della possibilità di scadere anticipatamente sono le principali caratteristiche di questi nuovi strumenti che nascono con una connotazione difensiva visto il contesto attuale di incertezza sui mercati finanziari”.