InvestireNow, veste nuovaLunedì alle 18.30 puntata con Dellepiane (HANetf) e Monteleone (ETC Group) 

Lunedì 20 giugno ritorna l’appuntamento con InvestireNow, il video-magazine di Investire condotto da Marco Muffato, con una grande novità. La trasmissione, diversamente da quanto fatto fino a oggi con tutti i protagonisti in collegamento Zoom causa pandemia, si svolgerà in studio e con tutti gli ospiti in presenza.



Per l’occasione sarà approfondito l’argomento degli Etf tematici e collegate a tre fenomeni che stanno calamitando le attenzioni degli investitori privati e istituzionali. Ci riferiamo agli Etf dedicati a criptovalute, blockchain e Metaverso.



Per comprendere le ragioni che sono a monte di questa offerta a forte contenuto di innovazione, abbiamo invitato Annacarla Dellepiane, head of sales di HANetf e Maximilian Monteleone, head of product di ETC Group.



La puntata andrà in diretta alle 18.30 su questo sito e sui canali social di Economy Group: su Facebook, YouTube e LinkedIn.