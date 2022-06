Da Amundi un Etf Esg sulle obbligazioni global aggregate

Amundi quota su Borsa Italiana un Etf Esg sulle obbligazioni Global Aggregate: l'Amundi Global Agg Sri – Ucits Etf Dr replica l'indice Bloomberg MSCI Global Aggregate 500MM ex Securitized Sustainable Sri Sector Neutral ed è proposto con spese correnti 2 pari a 0,14%.

Concepito come strumento di investimento sostenibile con un’esposizione ampia al mercato obbligazionario, questo Etf dà accesso a circa 12.000 obbligazioni societarie e governative di qualità investment grade emesse da oltre 1.200 emittenti a livello globale. L'indice replicato dall'Etf esclude gli emittenti coinvolti in attività controverse e seleziona l'80% delle obbligazioni con il punteggio Esg più alto all’interno dell’indice Bloomberg Global Aggregate 500MM ex Securitized3.

L’Etf è classificato secondo l’articolo 8 del Regolamento Sfdr dell’Ue.

Ilaria Pisani, head of Etf, indexing & smart beta asset management and institutional clients di Amundi Sgr, dichiara: “Ci impegniamo a proporre agli investitori un ampio ventaglio di Etf Esg efficienti e di qualità in grado di rispondere alle loro diverse necessità di allocazione. Per questo, siamo lieti di ampliare la nostra gamma di Etf quotati in Borsa Italiana con un’esposizione obbligazionaria Investment Grade diversificata ed allo stesso tempo sostenibile”.