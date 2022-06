Franklin Templeton lancia un nuovo Etf Msci China

Franklin Templeton ha reso disponibile il nuovo smart beta Msci China Paris-Aligned Climate Ucits Etf all'interno della sua gamma Franklin Liberty Shares TM. Questa è la terza strategia Paris-Aligned Climate nella gamma conforme all’Articolo 9 secondo il regolamento Sfdr dell’Unione Europea.

Il nuovo Etf è conforme agli indici Eu Climate Benchmark PAB e replica l’Msci China Climate Paris-Aligned composto da titoli azionari cinesi a grande e media capitalizzazione. Progettato per sostenere gli investitori che cercano di ridurre la loro esposizione ai rischi climatici fisici e di transizione, l'indice sovrappeserà le società cinesi che passano ad un'economia a basse emissioni di carbonio, garantendo al contempo il pieno allineamento con gli obiettivi di decarbonizzazione dell'Accordo di Parigi sul clima.

Caroline Baron, head of Etf business development, Emea, Franklin Templeton ha commentato: "L'Etf è un'estensione naturale della gamma di prodotti Etf Paris-Aligned Climate che abbiamo lanciato due anni fa ed offre interessanti opportunità di crescita nei mercati azionari cinesi investendo in società impegnate nella transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio. In linea con la Climate Benchmark Regulation dell’Unione Europea, offrirà inoltre agli investitori vantaggi fondamentali in termini di standardizzazione, trasparenza e rendicontazione e dovrebbe rivolgersi ad un'ampia gamma di investitori europei alla ricerca di soluzioni di investimento più sostenibili".

Demis Todeschini, senior Etf sales specialist per l’Italia, ha aggiunto: “Con il green deal l’Unione Europea ha delineato un chiaro percorso che vede nel direzionare le risorse finanziarie verso le società più impegnate nella transizione ecologica la chiave per sostenere questo processo di salvaguardia del nostro pianeta. Con questo Etf siamo felici di poter rispondere alla crescente esigenza dei nostri clienti italiani di allargare il loro ambito di azione ai paesi emergenti per costruire portafogli sostenibili in modo trasparente, a basso costo e con la liquidità fornita dalla quotazione su Borsa Italiana”.

Questo fondo smart beta sarà gestito da Dina Ting, head of global index portfolio management, e Lorenzo Crosato, Etf portfolio manager di Franklin Templeton, che vantano oltre tre decenni di esperienza combinata nel settore dell'asset management ed un ampio track record nella gestione delle strategie Etf.