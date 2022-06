Cripto e blockchain, VanEck rinomina l'Etf dedicato al settore

Il gestore patrimoniale VanEck ha modificato il nome del VanEck Digital Assets Equity Ucits Etf in VanEckCrypto and Blockchain Innovators Ucits Etf.

Il cambio di nome non comporterà cambiamenti per gli investitori. Le caratteristiche del prodotto, come le commissioni, l'indice sottostante, gli obiettivi d'investimento, il sito web del prodotto, l'Isin e il numero di identificazione del titolo (WKN), rimangono infatti invariati.

Il VanEck Crypto and Blockchain Innovators Ucits Etf offre agli investitori un accesso diversificato alle società che operano nel settore delle criptovalute e della blockchain. Queste includono, per esempio, fornitori di piattaforme di trading di asset digitali, produttori di hardware, società di cripto-mining e fornitori di sistemi di pagamenti. L'Etf investe anche società che rendono possibile il trading e la custodia di cripto asset, che forniscono servizi relativi a brevetti di blockchain, nonché banche e società di gestione che collegano il mondo finanziario tradizionale e l'economia degli asset digitali.