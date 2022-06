21Shares lancia il primo Etp della gamma Crypto Winter Suite

21Shares ha reso disponibile Crypto Winter Suite, una gamma di prodotti sviluppati per supportare gli investitori in scenari di mercato ribassista come quello attuale. Il primo prodotto che entra a far parte di questo set è il 21Shares Bitcoin Core Etp (Cbtc), quotato su SIX Swiss Exchange.

Questo nuovo Etp è stato sviluppato per permettere di avere un’esposizione a basso costo verso il Bitcoin, in qualità di Exhange traded product dal prezzo minore attualmente disponibile sul mercato. Infatti, Cbtc ha un expense ratio di 21 punti base (ovvero dello 0,21%), selezionato per riflettere la capitalizzazione massima del Btc; per fare un confronto, l’expense ratio del secondo prodotto più economico sul Bitcoin è superiore a quello di Cbtc di 44 punti base.

L’Etp è progettato per prestare parte della criptovaluta sottostante in modo totalmente collateralizzato, così da eliminare i costi operativi; questa operazione inizierà appena le masse raccolte avranno raggiunto un livello ritenuto idoneo.

Oltre al 21Shares Bitcoin Core Etp, la società intende lanciare nella seconda metà dell'anno altri prodotti, che entreranno a far parte della Crypto Winter Suite, pensati per affrontare un mercato ribassista.

“Con le attuali condizioni del mercato, molti investitori stanno cercando di adottare una strategia ‘buy-the- dip’, così da massimizzare il più possibile i rendimenti di lungo periodo", ha dichiarato Arthur Krause, direttore degli Etp di 21Shares, "la nostra Crypto Winter Suite permetterà agli investitori di avere un primo contatto con l’universo degli asset digitali e di farlo ad alcuni dei costi più bassi attualmente disponibili sul mercato.”

Hany Rashwan, co-fondatore e ceo di 21Shares, ha aggiunto: “Sebbene ci troviamo di fronte a condizioni più dure, l’interesse per il progresso di lungo periodo delle criptovalute non è mutato. Osserviamo una forte domanda da parte degli investitori per una posizione verso questi asset che non comporti spese eccessive e il nostro 21Shares Bitcoin Core Etp – il primo della nuova gamma che ci apprestiamo a lanciare – fornisce esattamente questo e al prezzo più conveniente che si possa trovare in Europa. I nostri prodotti per il mercato ribassista costituiscono anche strumenti preziosi e affidabili per riuscire a superare lo scenario avverso di oggi.”