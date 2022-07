21Shares amplia la gamma Crypto Winter Suite

21Shares amplia la Crypto Winter Suite, una gamma di prodotti sviluppati per supportare gli investitori in caso di mercato ribassista, con 21Shares S&P Risk Controlled Bitcoin Index Etp (SPBTC) e del 21Shares S&P Risk Controlled Ethereum Index Etp (SPETH) su SIX Swiss Exchange.

I due nuovi Etp mirano a ridurre la volatilità delle criptovalute replicando gli indici S&P Bitcoin Dynamic Rebalancing Risk Control 40% e S&P Ethereum Dynamic Rebalancing Risk Control 40%.

Entrambi i prodotti consentono di creare una posizione verso le rispettive criptovalute che danno loro il nome, stabilendo il livello della volatilità al 40%. Infatti, le criptovalute, incluse Bitcoin ed Ethereum, presentano livelli di volatilità molto alti; i nuovi prodotti di 21Shares tentano di ridurli attraverso un processo di ribilanciamento dinamico: quando la volatilità della criptovaluta cresce, si allocheranno più risorse in Usd e viceversa.

Per raggiungere questo obiettivo, gli Etp replicano gli indici benchmark S&P Dow Jones, che controllano il rischio adeguando l'esposizione all'indice sottostante e allocando dinamicamente in dollari.