Il 21Shares Bitcoin Core Etp si conferma campione di convenienza

Il 21Shares Bitcoin Core Etp, con un Ter di 0.21% annuo, si conferma il prodotto più economico della categoria.

Lanciato da 21Shares, società svizzera specializzata negli Etp su criptovalute, su SIX Swiss Exchange e ora disponibile in Eur anche su Deutsche Börse Xetra, ha l’obiettivo di attrarre la liquidità globale di quegli investitori in cerca di una posizione a basso costo verso il Btc in un unico strumento.

Per fare un confronto, il 21Shares Bitcoin Core Etp ha un Ter inferiore di ben 44 punti base al secondo Etp più economico sul Bitcoin.

Massimo Siano, managing director head of Southern Europe di 21Shares ha dischiarato: “Nonostante ci troviamo di fronte a condizioni di mercato non facili, riteniamo che l’interesse di lungo periodo per le criptovalute sia in crescita; lo conferma il fatto che quest’anno abbiamo visto aumentare la raccolta netta di oltre 100 mila dollari. Con un TER di appena 0.21% annuo, puntiamo ad attrarre la liquidità degli investitori italiani e globali in un unico strumento facile, liquido e competitivo nei costi.”