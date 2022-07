State Street completa la gamma degli Etf Climate Paris Aligned

State Street Global Advisors lancia su Borsa Italiana l’Etf azionario Spdr Msci Emerging Markets Climate Paris Aligned Ucits Etf.

Il fondo va a completare la gamma dei cinque Etf azionari broad che replicano gli indici Msci Climate Paris Aligned ed è concepito per permettere agli investitori di ridurre le emissioni di Co2 legate ai titoli inclusi nei propri portafogli, minimizzando le differenze con l’indice di partenza.

Francesco Lomartire, head of Spdr Etfs Southern Europe, ha dichiarato: “Le aziende dei mercati emergenti stanno partecipando alla spinta verso la ricerca di soluzioni per il clima e, oltre a fornire parte della produzione e della manodopera necessarie per sviluppare la nuova economia che tenga in considerazione questo fattore, dovranno anche puntare sull’innovazione e allinearsi con la traiettoria climatica dell'accordo di Parigi, che ha l’obiettivo di limitare l'aumento della temperatura media globale di 1,5°C entro il 2050. Le economie dei mercati emergenti dovranno anche gestire la propria carbon footprint poiché l'aumento del tenore di vita determina un aumento della domanda interna e del consumo globale".