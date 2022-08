Dws investe su fintech, genomica e internet di nuova generazione

Dws ha lanciato quattro Etf Xtrackers che offrono agli investitori un'esposizione alle tecnologie innovative nei settori fintech, genomica e internet di nuova generazione. Andando oltre le tradizionali classificazioni settoriali, gli indici sottostanti mirano a selezionare le società leader in ciascuna delle tre aree di interesse. I titoli sottostanti sono costituiti da società a grande, media e piccola capitalizzazione attive sia nei mercati sviluppati che in quelli emergenti; la ponderazione di ciascun componente all’interno dell'indice dipende non solo dalla capitalizzazione di mercato, ma anche dalla rilevanza del titolo, misurata in base ai ricavi generati nell’ambito dei temi d'investimento selezionati. Il peso massimo di ciascun emittente è limitato al 4,5% e viene adeguato trimestralmente.

L'Xtrackers Msci Fintech Innovation Ucits Etf consente di focalizzarsi sulle società operanti in aree di business legate all’innovazione finanziaria come, ad esempio, quelle attive nei pagamenti digitali, sia da telefonia mobile che da piattaforme.

L'Xtrackers Msci Genomic Healthcare Innovation Ucits Etf include ad esempio società specializzate nelle attività di diagnostica molecolare, biotecnologia agricola e bioinformatica.

L'Xtrackers Msci Next Generation Internet Innovation Ucits Etf mira a tracciare un indice che comprende società focalizzate su ambiti quali il cloud computing, l'internet delle cose" (la messa in rete di massa dei dispositivi), l'apprendimento automatico, i social media e l'intelligenza artificiale.

Infine, l'Xtrackers Msci Innovation Ucits Etf è un prodotto che combina tutti e tre i temi precedentemente descritti insieme a quello della tecnologia autonoma e dell'innovazione industriale.

Gli indici replicati dagli Etf seguono inoltre la metodologia Esg Screened di Msci. Sono quindi escluse le società che superano determinate soglie di fatturato in settori controversi quali tabacco, combustibili fossili e armi, nonché le società che hanno un rating Msci Esg "CCC" e quelle coinvolte in armi controverse o nucleari.

"Stiamo riscontrando un grande interesse da parte degli investitori per gli Etf tematici, in quanto rappresentano un modo efficace per cogliere la crescita secolare a lungo termine di alcuni settori caratterizzati da un ampio ricorso alle nuove tecnologie. Alcuni segmenti dell'economia hanno infatti registrato un rapido sviluppo tecnologico, soprattutto negli ultimi anni. Con questi nuovi Etf Xtrackers intendiamo rendere accessibili agli investitori i motori di queste innovazioni", afferma Simon Klein, global head of passive sales di Dws.