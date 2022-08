HANetf amplia l’offerta con gli Etc su criptovalute

HANetf, che attualmente conta circa venti partner e oltre quaranta tra Etf ed Etp quotati sulle principali Borse europee, si prepara a estendere nei prossimi mesi la sua piattaforma white label anche agli Etc di criptovalute.

Attualmente HANetf distribuisce la gamma di Etc single coin crypto per conto di Etc Group, società specializzata che fornisce strumenti per accedere alle opportunità di investimento dell’ecosistema degli asset digitali e della blockchain.

Gli emettenti partner potranno scegliere tra il “modello full service” o il “modello base”, quest’ultimo rivolto principalmente ai gestori che già hanno reti di distribuzione, così che possano lanciare Etp ed Etc in modo più rapido ed economico rispetto alla creazione di una piattaforma di emissione interna equivalente.

Per l’implementazione di questa area di investimento, è stato determinante l’ingresso in HANetf di Torsten Dueing, head of Etc structuring, avvenuto nel corso di quest’anno. Torsten supervisiona lo sviluppo e la crescita dei prodotti Etc esistenti ed affianca Owen Rees nel team di sviluppo dei nuovi Etc.

Nik Bienkowski, co-ceo e co-fondatore di HANetf, ha così commentato: “In HANetf siamo da sempre all’avanguardia nel lancio di prodotti innovativi e ci siamo anche ritagliati uno spazio nel mondo delle criptovalute e degli Etc sulle materie prime. Data la nostra storia, questo nuovo passaggio è un’estensione naturale della nostra offerta white-label. Vogliamo essere uno sportello unico per tutte le asset class e le diverse strutture dei prodotti. Per gli investitori che cercano di ottenere un’esposizione alle criptovalute, crediamo sia indubbio che il wrapper Etc sia uno dei modi migliori per farlo. Riteniamo inoltre che molti gestori patrimoniali e fornitori di prodotti come le banche d’investimento troveranno ideale una soluzione in outsourcing tramite HANetf, evitando così di incappare in vari problemi normativi, operativi e infrastrutturali con le diverse criptovalute”.