Da Bnp Paribas un certificato per investire nel metaverso

Bnp Paribas annuncia l’emissione sul comparto EuroTLX di Borsa Italiana del Tracker Certificate Open End sull’indice Bloomberg Metaverse Net Return (Eur) - che permette di replicare linearmente la performance dell’indice sottostante che investe nel metaverso.

I Tracker sono certificate privi di barriera e scadenza prefissata (per questo definiti Open End), e si configurano come particolarmente adatti per investitori alla ricerca di opportunità di medio-lungo termine su quei settori interessati da cambiamenti sistemici e strutturali.

Lo strumento lanciato dalla banca permette di puntare sul metaverso, il fenomeno che integra realtà fisica e digitale e che sta rivoluzionando le modalità di partecipazione e interazione nella vita di tutti i giorni, a tutti i livelli.

Nonostante il suo sviluppo sia abbastanza recente, secondo le più recenti stime si prevede che il tasso di crescita dei ricavi da esso generati sarà pari a circa 50% all'anno per la prossima decade, mentre Bloomberg Intelligence ha stimato che entro il 2024 il mercato relativo a questo comparto varrà 800 miliardi di dollari, e per McKinsey il suo valore potrebbe crescere fino a 5.000 miliardi di dollari entro il 2030.

Il nuovo Tracker Certificate Open End di Bnp Paribas offre agli investitori la possibilità di catturare le opportunità di crescita del settore grazie alla replica del Bloomberg Metaverse Net Return (Eur), un indice che include 20 società appartenenti all’industria Tecnologica, Retail e Media e che sono in prima linea nella ricerca e nell’implementazione di servizi sul metaverso. Le società vengono selezionate sulla base di un punteggio aggregato che si basa sulla valutazione di tre fattori: capitalizzazione di mercato, liquidità e l’idoneità tematica.

Il Tracker Certificate Open End e l’indice sottostante sono denominati in euro e non ha una scadenza predeterminata (Open End), tuttavia gli investitori potranno acquistare e vendere lo stesso in qualsiasi momento grazie alla quotazione sul comparto EuroTLX di Borsa Italiana e alla presenza di Bnp Paribas in qualità di market maker, che ne garantisce la liquidità.

Luca Comunian, distribution sales, global markets Italy di Bnp Paribas Corporate & Institutional Banking, ha commentato: “Il fenomeno del metaverso ed i suoi effetti dirompenti stanno attirando sempre più l’attenzione degli investitori, che però spesso non riescono ad ottenere la giusta esposizione su un tema così trasversale. Il lancio del Tracker Certificate Open End sull’indice Bloomberg Metaverse Net Return Index ci permette di soddisfare questo bisogno, offrendo ai nostri clienti la possibilità di intercettare le società protagoniste della rivoluzione del metaverso tramite un certificate quotato sul mercato italiano, che mantiene dunque le classiche caratteristiche di un investimento in un prodotto quotato”.