Bond sostenibili a tutto gas fino a fine anno

Le obbligazioni verdi sono diventate un prodotto mainstream nel mercato del reddito fisso. Secondo NN Investment Partners, che conta ora 5 miliardi di euro di attivi in gestione (AuM) in strategie proprie e in mandati, vi sarà un'accelerazione degli investimenti in green bond alla luce delle accresciute ambizioni degli investitori nell’affrontare il cambiamento climatico: il mercato obbligazionario Gss (green, social, sustainability) dovrebbe crescere fino a un valore totale di 1.100 miliardi di euro nel 2022.

Douglas Farquhar, Client Portfolio Manager Green Bonds di NN Investment Partners ha spiegato il perché: "Dalla metà del 2021 il mercato dei green bond è cresciuto in maniera esponenziale ricevendo il sostegno degli investitori in cerca di allocazioni in soluzioni che possono creare un impatto ambientale positivo. I green bond short duration e corporate rimangono popolari in virtù di un elevato potenziale sul fronte dei rendimenti, delle performance e dell’impatto positivo sull’ambiente”.

NN Investment Partners si aspetta una maggiore crescita del mercato dovuta all'aumento del numero delle emissioni. Questo sulla base di due tendenze. In primo luogo, la transizione energetica porterà a un'accelerazione nelle emissioni con i governi e le aziende che sono alla ricerca di alternative ai combustibili fossili e di nuove opportunità sul fronte dei trasporti a basse emissioni di carbonio. In secondo luogo, alcuni segmenti, come gli investitori in sterline, sono rimasti indietro, il che indica che c'è ancora spazio per una crescita.

Le emissioni denominate in dollari statunitensi sono aumentate nell'ultimo trimestre del 2021, permettendo agli emittenti negli Stati Uniti e su scala globale di allocare nuove risorse in obbligazioni verdi. Secondo NN Ip con l'ingresso di più emittenti sul mercato, vi sarà di pari passo un incremento continuo di nuove emissioni.