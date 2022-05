Esg, Candriam rafforza i team per gli investimenti sostenibili

Candriam ha ampliato i suoi team dedicati allo sviluppo Esg e all’azionario tematico globale focalizzato sul clima in risposta alla crescente domanda di questi prodotti da parte degli investitori e dopo aver registrato lo scorso anno aum record per 158 miliardi di euro.

Di questi gli aum in linea con criteri Esg hanno raggiunto quota 105 miliardi di euro, pari al 67% del totale. Le strategie tematiche gestite attivamente si stanno rivelando particolarmente popolari, in grado di attrarre lo scorso anno afflussi per 2,1 miliardi di euro e di portare il patrimonio gestito dal team tematico globale a 12,2 miliardi di euro su un’offerta di 12 fondi.

Team azionario tematico globale: nuovo ingresso senior e promozione interna

Marouane Bouchriha, cfa, è stato nominato fund manager della strategia dedicata all'azione per il clima di Candriam, che guiderà insieme a Vincent Meuleman. Marouane ha alle spalle oltre sette anni di esperienza negli investimenti ed entra in Candriam da Edmond de Rothschild Asset Management, dove ha co-gestito le strategie dedicate alle soluzioni climatiche. Ha conseguito un master in mercati finanziari e valutazione del rischio presso la School of Economics di Tolosa.

Marouane Bouchriha

David Czupryna è stato nominato lead fund manager della strategia della società dedicata all'economia circolare. Questo passaggio rappresenta una transizione naturale dal suo precedente ruolo di head of Esg development, nell'ambito del quale ha apportato un notevole contributo allo sviluppo dell'impronta Esg di Candriam e alla creazione di nuove strategie d'investimento tematiche.

Marouane e David riportano a Rudi Van den Eynde, head of thematic global equity.

David Czupryna

Sviluppo Esg: creato nuovo ruolo a New York e promozione interna

Alexandra Russo entra in Candriam ricoprendo il ruolo appena creato di head of Esg client portfolio management per gli Stati Uniti e il Regno Unito. Alexandra si è unita alla società dopo 10 anni in Allianz Global Investors, dove è stata product and sustainability specialist e membro del team azionario tematico.

Dalla sede di New York collaborerà con il team interno Esg di Candriam, composto da 22 professionisti degli investimenti e della ricerca, e rafforzerà le expertise della società sulle principali strategie Esg negli Stati Uniti e nel Regno Unito.

Alexandra Russo



Marie Niemczyk è stata nominata head of Esg client portfolio management con sede a Parigi. Marie è in Candriam dal 2018 in qualità di head of insurance relations. Il team svolgerà un ruolo chiave nel mettere a disposizione degli investitori le competenze Esg della società, svilupparne l'attività e l'offerta in questo ambito e implementare le evoluzioni normative.

Alexandra e Marie fanno capo a Wim Van Hyfte PhD, global head of Esg investments and research.

Marie Niemczyk



Vincent Hamelink, chief investment officer di Candriam, ha dichiarato: "Queste nomine rafforzano ulteriormente le expertise di Candriam negli investimenti Esg e tematici. Gli investitori apprezzano quanto facciamo nel campo degli investimenti sostenibili e responsabili e ci spingono ad andare oltre. Sono quindi entusiasta di queste nomine e di accogliere nuovi straordinari talenti all'interno della società."