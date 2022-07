Sella: bilancio di un anno vissuto responsabilmente

Sella sgr tira le somme di un anno vissuto nel segno della sostenibilità attraverso il Fondo Investimenti Sostenibili attraverso il “Report di Impatto 2021”, giunto alla settima edizione e realizzato in collaborazione con Mainstreet Partners.

Gli investimenti effettuati dal fondo hanno contribuito al raggiungimento dei 17 obiettivi di Sviluppo Sostenibile stabiliti dall’Agenda 2030 delle Nazioni Unite generando i seguenti impatti:

• 42.763 MegaWattora di energia generata da fonti rinnovabili;

• 5.089 MegaWattora di consumi ridotti;

• 14 MegaWatt di energia generati con nuovi impianti di produzione da fonti rinnovabili;

• 413 tonnellate di rifiuti non prodotti evitando l’impatto ambientale dello smaltimento;

• 26.196 tonnellate di Co2 evitate;

• 4.060 milioni di litri di acqua risparmiati grazie alla gestione efficiente delle risorse idriche;

• 131.086 pazienti che hanno avuto la possibilità di accedere a trattamenti sanitari mirati alla prevenzione;

• 6.125 pasti forniti a livello nutrizionale controllato, sano e di provenienza naturale;

• 273 famiglie disagiate in Sud America hanno potuto migliorare le loro condizioni di vita;

• 57 posti di lavoro creati;

• 80 microprestiti emessi con finalità sociali o per finanziare piccole imprese.

“Il 2021 è stato un anno fondamentale, che ha rafforzato e accelerato il ruolo della finanza come motore di una crescita più sostenibile e inclusiva – ha commentato Alessandro Marchesin, amministratore delegato di Sella Sgr – mentre la regolamentazione europea ha segnato nuovi passi verso una maggiore trasparenza dell’offerta per consentire ai risparmiatori di effettuare scelte di investimento sempre più consapevoli. Quantificare in modo chiaro e oggettivo l’impatto della nostra strategia di investimento ambientale e sociale è da sempre una priorità, e anche i risultati 2021 del nostro fondo Investimenti Sostenibili lo dimostrano”.

Investimenti Sostenibili, istituito nel 1999 come fondo etico, è diventato nel 2015 il primo fondo comune a impatto in Italia. Nel 2021, è stato classificato come prodotto finanziario che ha obiettivi di sostenibilità ai sensi dell’Art. 9 del nuovo Regolamento Sfdr.

Dalla nascita del fondo ad oggi, grazie alla devoluzione annua pari allo 0,5% del patrimonio di una classe di Investimenti Sostenibili, sono stati destinati oltre 3 milioni di euro a sostegno dei numerosi progetti di solidarietà in Italia e all’estero.