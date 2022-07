Lombard Odier investe per nutrire meglio il pianeta

Lombard Odier Investment Managers ha reso disponibile New Food Systems, una strategia azionaria high conviction progettata per cogliere le opportunità associate alla transizione verso sistemi alimentari più sostenibili, in grado di contribuire a ripristinare l’ecosistema nel passaggio a un modello in grado di nutrire il pianeta.

New Food Systems si aggiunge alla suite di strategie tematiche Clic di Lombard Odier - tra cui Climate transition, Natural capital e la gamma Target net zero – a conferma dell’impegno dell’azienda a rafforzare la propria offerta di investimenti sostenibili nei mercati pubblici e privati.

La strategia New Food Systems si concentra sul sistema Afolu (Agriculture, Forestry and Other Land Use), responsabile del 24% delle emissioni di gas serra, del 90% del deterioramento delle foreste e del 25% della perdita di biodiversità.

Per far fronte al fenomeno dell’Afolu, che sta minacciando la stabilità del pianeta, è necessario recuperare un miliardo di ettari di terra entro il 2030. A tal fine, i terreni agricoli - che oggi occupano il 50% di tutta la superficie abitabile del pianeta - devono essere ridotti del 20%. Tale impegno, sottoscritto da 115 paesi mediante una serie di iniziative su clima e biodiversità, fungerà da volano per una radicale trasformazione dei nostri sistemi alimentari.

La strategia New Food Systems propone un portafoglio diversificato e high conviction composto da 35-50 società di qualità, selezionate in base a tre sottotemi chiave, con il chiaro intento di cogliere i vantaggi della trasformazione dei sistemi alimentari trainata dalla sostenibilità:

Produzione alimentare sostenibile: aziende che producono sostanze biologiche e sintetiche e prodotti agricoli (ad esempio, acquacoltura sostenibile, fertilizzanti verdi, nuovi additivi e ingredienti alimentari).

Soluzioni abilitanti: aziende che offrono prodotti e servizi abilitanti specializzati lungo tutta la catena del valore (attrezzature agricole alimentate elettricamente, soluzioni tecnologiche per l’agricoltura di precisione, nuove forme di imballaggio e logistica alimentare).

Consumo alimentare sostenibile: aziende a contatto con i consumatori, che producono, vendono e distribuiscono alimenti (produttori, rivenditori e ristoranti specializzati nella distribuzione dei regimi alimentari del futuro).

La strategia è gestita da Conor Walsh, che si è unito a Loim a maggio 2022 come lead portfolio manager. Walsh vanta oltre 15 anni di esperienza negli investimenti azionari globali, avendo lavorato in precedenza presso Sanlam e Bank of America.