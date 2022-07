Alliance Bernstein rafforza l’impegno contro il climate change

Alliance Bernstein conferma la sua adesione all'iniziativa Net Zero Asset Managers.

Tale impegno a sostegno dell’Accordo di Parigi prevede l’allineamento delle operazioni commerciali e l’adozione di una serie di strategie di investimento con l’obiettivo di limitare il surriscaldamento globale a 1,5 gradi centigradi entro il 2050.

"AB ha adottato proattivamente un approccio agli investimenti responsabili e al raggiungimento di un futuro più sostenibile", ha dichiarato Seth Bernstein, presidente e ceo di AllianceBernstein. "La nostra strategia Net Zero riguarda sia il livello aziendale che quello degli investimenti”.

Nell'ambito della strategia "Net Zero" per le operazioni aziendali, AB persegue l’obiettivo di ospitare l'85% dei dipendenti in edifici ecologici entro il 2025.

Tra gli altri target previsti:

• "Guidare attraverso l’engagement": i team di investimento proseguiranno con l’attività di engagement per ottenere informazioni e azioni concrete, attraverso risorse proprietarie come Esight e la partnership in corso con la Columbia Climate School.

• "Ricerca e monitoraggio basati sui dati": la società continuerà ad analizzare le emissioni, le intensità di carbonio, le metriche e gli obiettivi di decarbonizzazione, investimenti e piani di transizione, e a monitorare l’impatto dei suoi portafogli.

• "Aumentare le esposizioni finanziarie a favore del clima": AB continuerà a concentrarsi sugli investimenti azionari e a reddito fisso nel settore della finanza climatica, man mano che si presenteranno opportunità. Come parte di questo impegno, attualmente l'azienda investe circa 6 miliardi di dollari in green bond e prodotti Esg.