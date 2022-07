NN Investment Partners amplia l’offerta "impact"

NN Investment Partners ha reso disponibile il fondo NN Social Bond i cui proventi verranno utilizzati per progetti caratterizzati da benefici sociali destinati a una specifica popolazione target.

Questo nuovo fondo integra l'attuale gamma di fondi impact bond di NN IP e applica un processo d'investimento disciplinato simile a quello delle strategie green bond della società.

Bram Bos, lead portfolio manager green, social and impact bonds: "Siamo lieti di mantenere il nostro slancio nell'impact investing, svolgendo al contempo un ruolo nel finanziamento di iniziative che favoriscono lo sviluppo sociale. L'emissione di social bond è aumentata nel 2020 e nel 2021, soprattutto per il finanziamento di progetti sociali che si concentrano sulla gestione degli effetti a lungo termine della pandemia. In questo periodo, il mercato dei social bond ha raggiunto gli altri impact bond e ora ha una capitalizzazione di oltre 400 miliardi di euro, offrendo opportunità di investimento per un portafoglio di social bond ben diversificato. Nel 2022 prevediamo un'emissione di 250 miliardi di euro. Le nostre prospettive di crescita sono positive e non vediamo l'ora di attingere al mercato dei social bond e di lavorare per un futuro migliore."

Il fondo investe principalmente in obbligazioni sociali globali e strumenti del mercato monetario di alta qualità (da AAA a BBB-) denominati in euro, ma potrà anche includere sustainability bond che destinano almeno la metà dei proventi a progetti sociali. In particolare, il fondo si concentra sugli investimenti in social bond e sustainability bond che destinano i proventi a progetti sociali che promuovono infrastrutture di base a prezzi accessibili come acqua e servizi igienici, l'accesso a servizi essenziali nel campo dell'istruzione e della salute, alloggi a prezzi accessibili, occupazione, sicurezza alimentare e avanzamento ed emancipazione socioeconomica.

Roel van Broekhuizen, portfolio manager green, social and impact bonds, aggiunge: "Verranno selezionate solo le obbligazioni che finanziano progetti allineati con i Social Bond Principle, ma noi guardiamo oltre l'etichettatura standard. Tutti gli investimenti saranno sottoposti a uno screening Esg dettagliato a livello di emittente e a una rigorosa valutazione dei social bond che riguarda l'utilizzo dei proventi, la valutazione dei progetti, la gestione dei proventi e la rendicontazione dell'impatto sociale stimato. Ci impegniamo attivamente attraverso l’engagement con gli emittenti su base continuativa al fine di prevenire il social washing”.

