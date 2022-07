Impact sgr lancia il fondo IMPatto global bond

IMPact Sgr annuncia il lancio di un nuovo comparto della Sicav World Impact.

Si tratta del fondo IMPatto Global Bond che va a rafforzare ulteriormente la gamma di prodotto offerta dalla società di gestione del risparmio specializzata in strategie di listed impact investing.

Il fondo, gestito da Luca Lionetti, investirà in un portafoglio diversificato di titoli obbligazionari, senza alcuna limitazione in termini di settore, paese e valuta. L’obiettivo del prodotto sarà quello di affiancare alla generazione di rendimento, un impatto sociale ed ambientale positivo, in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Onu (Sdgs).

“Siamo soddisfatti di avere inserito un nuovo comparto nella gamma dei nostri fondi d’impatto, rafforzando la nostra forte specializzazione nei prodotti art. 9", ha commentato Stefano Mach, amministratore delegato di IMPact Sgr. “Il nostro approccio richiede il coinvolgimento oltre che del nostro team di gestione anche del team interno di analisi di sostenibilità. Siamo convinti che agire sull’impatto, oltre che sulle variabili rischio-rendimento, genererà valore per i nostri sottoscrittori.”

IMPatto Global Bond è domiciliato in Lussemburgo e sarà gestito direttamente da IMPact Sgr che dal 1° luglio è diventata management company della sicav World Impact.

La società, ad oggi, gestisce 3,5 miliardi di Euro, attraverso accordi di delega o advisory.