Mercati emergenti, Amundi investe nelle imprese a forte potenziale Esg

Amundi ha reso disponibile Amundi Funds Emerging Markets Equity Esg Improvers, un fondo a gestione attiva che intende concentrarsi su quelle aziende che dimostrano di avere caratteristiche Esg in miglioramento e che presentano un forte potenziale di crescita in termini di sostenibilità. Con questo nuovo fondo, il primo all’interno della gamma ad offrire un’esposizione ai mercati emergenti, l’offerta Esg Improvers arriva a comprendere sei fondi.

Il fondo investirà, con un approccio di gestione attiva, in un ampio portafoglio diversificato di 90-120 azioni dei mercati emergenti globali di varie capitalizzazioni, focalizzandosi sul percorso di crescita collegato ai fattori Esg.

In linea con la filosofia alla base della gamma Esg Improvers fin dal suo lancio nel 2021, l'attività di engagement sarà una componente chiave e avrà l’obiettivo di interagire con le aziende con un profilo Esg attualmente basso ma in miglioramento.

Il fondo sarà co-gestito da Deirdre Maher, head of frontier markets, e Andrea Salvatori, senior portfolio manager - head of esg strategies emerging markets di Amundi.

Yerlan Syzdykov, head of emerging markets di Amundi, ha dichiarato: "I mercati emergenti partono da un livello più basso per quanto riguarda il loro percorso Esg. Mentre i temi Esg diventano più prevalenti nei mercati in via di sviluppo, combinando il nostro approccio trasversale alle asset class negli investimenti nei mercati emergenti e le forti capacità di engagement con le aziende, crediamo di poter offrire agli investitori un'opportunità distintiva per generare alfa responsabile e ottenere un impatto tangibile sui loro investimenti. Siamo lieti di ampliare la gamma Esg Improvers di Amundi con questa nuova soluzione d’investimento dedicata ai mercati emergenti".