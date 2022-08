Acp sgr: seconda operazione per il fondo di impact investing

Alternative Capital Partners Sgr (Acp Sgr), nata con la missione di coniugare principi Esg e investimenti alternativi innovativi ad elevato impatto su ambiente ed economia reale, ha concluso la seconda operazione di investimento del suo fondo Sustainable Securities Fund (Ssf), primo ed unico FIA di impact investing ex art. 9 dell’Sfdr Pir Alternative Compliant oggi operativo in Italia.

Tale operazione si concretizza a pochi mesi dal primo investimento del Fondo in un progetto di sviluppo del primo impianto di biometano alimentato da Forsu in Abruzzo (CTIP Blu), perfezionato a marzo 2022 e recentemente co-finanziato da Banco Bpm e Bper Banca.

L’operazione prevede un investimento complessivo di Ssf di 5 milioni di euro per il tramite di 2 veicoli societari titolari di 25 impianti fotovoltaici già operativi con una potenza complessiva di 9,6 MWp, gli stessi distribuiti in Marche, Abruzzo, Calabria e Lombardia, ed ha come obiettivo principale quello di finanziare il revamping di un portafoglio di impianti oggi sottoperformanti.

Il Fondo sottoscriverà direttamente due green bond senior secured del valore rispettivamente di 2,0 e di 2,9 milioni di euro. Ssf ha rilevato, inoltre, una partecipazione di minoranza di 0,1 milioni di euro in una delle due società veicolo titolari degli impianti, sottoscrivendo una classe speciale di azioni, la quale potrà beneficiare di distribuzioni privilegiate di dividendi. Ulteriori 6 milioni di euro di investimento sono stati già sottoscritti da alcuni sponsor, tra cui un veicolo partecipato da Green Utility - società leader in Italia nel settore delle energie rinnovabili - così come da alcuni primari family office nazionali e Viride, advisor ed investor specializzato in tale ambito.

Questa operazione, attraverso l’attività di revamping degli impianti, consentirà di ottenere dal 2023 un recupero di produzione immediata di circa 4.200 MWh annui e quindi un contributo in termini di riduzione delle emissioni di Co2 di circa 4.380 tonnellate all’anno, perfettamente in linea con la strategia di investimento del Fondo Ssf che si classifica come fondo ad impatto ex art. 9 della Sustainable Finance Disclosure Regulation.

Emanuele Ottina, presidente esecutivo e head of business development & fundraising di Acp Sgr ha così commentato: “A pochi mesi dal successo del primo closing da oltre 80 milioni di euro, avvenuto a fine 2021, il team del Fondo ha saputo già concludere due operazioni concrete con rendimenti attesi ben superiori al suo target IRR, andando ad impiegare in modo efficace, efficiente ed in tempi rapidi i capitali che Acp sgr ha già raccolto da primari investitori istituzionali esteri e italiani, tra cui la Banca Europea degli Investimenti (BEI) con la garanzia del Fondo Europeo per gli Investimenti Strategici, istituti bancari, casse di previdenza, compagnie di assicurazione e fondazioni bancarie. Considerato il rilevante interesse manifestato da parte di ulteriori investitori istituzionali in due diligence, prevediamo un secondo closing già entro la fine dell’estate”.