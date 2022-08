Robeco rende accessibile il suo patrimonio di dati Esg

Robeco mette a disposizione la sua proprietà intellettuale (PI) sugli investimenti sostenibili.

Come primo passo di questa iniziativa di "Libero accesso", i clienti e un gruppo di accademici potranno consultare gratuitamente tramite un portale dedicato i punteggi relativi agli Obiettivi di sviluppo sostenibile (Sdg) delle società elaborati utilizzando il quadro di riferimento proprietario, sviluppato a partire dal 2017.

La qualità dei dati utilizzati rappresenta per Robeco una delle maggiori sfide dell’investimento sostenibile a cui tutti gli attori del settore devono poter contribuire in vista di una definizione di standard condivisi. Con l’Iniziativa di libero accesso agli investimenti sostenibili (SI Open Access), Robeco intende contribuirvi in modo rilevante.

In una fase successiva, Robeco metterà a disposizione di un numero più ampio di stakeholder altri contenuti di sua proprietà. Attualmente il quadro Sdg è utilizzato per molti portafogli dei clienti di Robeco, fra i quali alcuni dei più grandi investitori al mondo – come Ubs Global Wealth Management.

Victor Verberk, cio fixed income and sustainability, ha precisato: “Questa iniziativa è in linea con la nostra convinta adesione a un approccio basato sui dati e sulla ricerca. Robeco è stato tra i primi asset manager a disporre di un modello efficace per la mappatura e la misurazione dei contributi agli Sdg, applicabile a tutti i portafogli d’investimento. Tradizionalmente, i gestori tendono a proteggere la proprietà intellettuale e a utilizzarla per aggiungere valore ai propri processi di investimento proprietari. Tuttavia, le enormi sfide che il nostro pianeta affronta richiedono un approccio diverso e ci impongono di unire le forze per fronteggiarle al meglio. Rendendo i nostri dati Sdg fruibili a un pubblico più ampio, intendiamo contribuire a migliorare la qualità e la definizione degli standard in tutto il settore.”

Carola van Lamoen, head of sustainable investing, ha aggiunto: “La riteniamo una mossa storica che farà compiere un passo avanti al settore degli investimenti sostenibili. Concedere a clienti e accademici l’accesso ai nostri dati e alla nostra metodologia sugli Sdg è solo il primo passo. I dati sugli Sdg permettono ai clienti di misurare i progressi compiuti nel tempo rispetto agli obiettivi sostenibili, orientare l’esposizione agli Sdg e rendicontare i risultati. Robeco è un investitore orientato alla ricerca e adotta decisioni di investimento basate sulla ricerca empirica che ritiene corretto applicare anche agli investimenti sostenibili. Inoltre, pubblicando i propri punteggi degli Sdg, Robeco intende consentire agli accademici di acquisire nuove conoscenze. Li invitiamo pertanto a condividere attivamente i loro feedback sui nostri dati e sulla nostra metodologia.”