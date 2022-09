Dws: l’impact investing è destinato a farsi largo

L'impact investing è destinato a diffondersi nei mercati dei capitali e gli investimenti passivi, come gli exchange-traded fund e i mandati, saranno un importante motore di questo sviluppo.

E' la conclusione a cui giunge l'ultimo studio di Dws e CreateResearch, "Impact Investing 2.0 - Advancing into public markets".

Lo studio mostra come l'avanzata dell'impact investing sia guidata da due dati fondamentali: per raggiungere l'obiettivo globale di zero emissioni entro il 2050, saranno probabilmente necessari investimenti per 100.000 miliardi di dollari; e per attuare i 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile (Sdg) delle Nazioni Unite entro il 2030, sarà necessaria una spesa annuale compresa tra i 5.000 e i 7.000 miliardi di dollari. I mercati privati non possono raccogliere questi capitali da soli a causa della loro limitata scalabilità. Tuttavia, gli strumenti quotati in borsa, come i fondi e gli Etf, offrono la scala e la portata necessarie per mobilitare i capitali richiesti.

Il rapporto si basa su un'indagine condotta su 50 dei maggiori fondi pensione in Nord America, Europa, Asia e Australia, che insieme gestiscono un patrimonio di 3.300 miliardi di euro (al luglio 2022). Secondo quanto rilevato, il 22% dei fondi pensione ha già implementato o sta implementando l'impact investing come parte dei propri investimenti passivi.

"I fondi pensione riconoscono sempre più il dovere di contribuire a mitigare gli effetti negativi dello sviluppo economico passato sull'ambiente, sul clima e sulla biodiversità. La strada da percorrere è ancora lunga, ma il primo passo importante è stato fatto", ha dichiarato Amin Rajan, direttore generale di Ceate Research.

Il 58% dei partecipanti al sondaggio ritiene che il crescente interesse per i fondi tematici si evolverà nel tempo verso l'impact investing. Il 64% ritiene che l'obiettivo del net zero favorirà l'impact investing, mentre il 54% si aspetta che gli Sdg forniscano nuove opportunità. Il 28% dei fondi pensione prevede di utilizzare gli indici Sdg, quelli allineati a Parigi e quelli relativi alla transizione climatica dell'Ue nei prossimi tre anni.

"L'importante studio di Create Research dimostra che gli Etf e i mandati passivi possono fare la differenza nell'aiutare l'impact investing ad affermarsi su vasta scala. Stiamo già riscontrando una forte domanda da parte di investitori privati e istituzionali per indici che formulano obiettivi concreti, e amplieremo ulteriormente i nostri sforzi in questo settore", ha dichiarato Simon Klein, global head of passive sales di Dws.