Nasce Deloitte Climate & Sustainability: più supporto alle imprese nella transizione Esg

Prende il via Deloitte Climate & Sustainability, la nuova società benefit di Deloitte Italia interamente dedicata ai temi del cambiamento climatico e della sostenibilità. Per fornire alle imprese tutte le competenze necessarie alla transizione Esg, è previsto l’ingresso di oltre 450 persone entro il 2025.

“Le imprese - dichiara Stefano Pareglio, presidente di Deloitte Climate & Sustainability - manifestano una crescente consapevolezza della necessità di evolvere verso modelli di business sostenibili. È una transizione complessa, che richiede capacità di orientamento strategico, di trasformazione operativa, di comunicazione ai mercati. Il nostro obiettivo è chiaro: accompagnare le imprese, guidarle in questo percorso, offrendo loro i servizi di cui necessitano, anche quelli più evoluti e innovativi, secondo un approccio end-to-end e science based rivolto a tutti i settori industriali e finanziari”.

Deloitte Climate & Sustainability rafforza le competenze del network Deloitte per offrire al mercato soluzioni integrate in quattro aree: cambiamento climatico e decarbonizzazione; economia circolare e supply chain; finanza sostenibile e Esg data architecture.

“La sostenibilità rappresenta una sfida epocale del nostro tempo: con Deloitte Climate & Sustainability vogliamo consolidare la nostra leadership di mercato, aumentando l’offerta di servizi specialistici – dichiara Fabio Pompei, ceo di Deloitte Italia. “Siamo consapevoli di avere una grande responsabilità nei confronti della comunità in cui operiamo ed è per questo che vogliamo moltiplicare i nostri sforzi per contribuire a una crescita virtuosa e sostenibile dell’economia del nostro Paese. Per Deloitte si tratta di una scelta strategica, nata con l’obiettivo di riunire in una precisa identità le competenze trasversali dei suoi professionisti per assistere i propri clienti nel percorso di transizione verso la sostenibilità e potenziarne l’impatto positivo sui territori e nelle comunità in cui operano.”

In Deloitte Climate & Sustainability è presente un’area dedicata allo sviluppo metodologico dei servizi in collaborazione con università e centri di ricerca internazionali.

“La capacità trasformativa dei servizi di Deloitte Climate & Sustainability – conclude Franco Amelio, Deloitte Sustainability leader - si fonda sull’innovazione metodologica, sulle competenze del network globale Deloitte, sulle prestigiose collaborazioni con il sistema della ricerca internazionale e su un team molto motivato in cui operano ingegneri energetici e ambientali, matematici e statistici, economisti, giuristi ed esperti dei singoli settori industriali.”