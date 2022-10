Sostenibilità: gli italiani già pronti a fare marcia indietro?

Mentre negli Usa si stanno diffondendo alcuni malumori nei confronti della sostenibilità, e sul modo in cui vanno ad incidere sulle politiche di investimento degli asset manager, in Italia cresce l’indifferenza. Non si tratta quindi di una contestazione nel merito dei criteri Esg, quanto piuttosto del prevalere di alcune preoccupazioni rispetto ad altre.

In pratica, pandemia, guerra e rincaro bollette, hanno scalzato la sostenibilità e il cambiamento climatico dal podio delle priorità, almeno per il momento. Altre urgenze starebbero mettendo ai margini tali questioni. A sollevare il tema è Plus-Sole 24Ore illustrando il contenuto di due documenti che confermerebbero tale disaffezione.

Il primo arriva dall’Istat ed è il Rapporto Sdgs 2022 che mostra i progressi dell’Italia per il raggiungimento, entro il 2030, dei 17 obiettivi indicati dall’Onu. Al numero 13, relativo alla lotta alla crisi climatica, come riportato da Plus, si legge: “La preoccupazione dei cittadini per i cambiamenti climatici, espressa dalla quota di persone di 14 anni e più che indicano l’effetto serra o i cambiamenti climatici tra le prime 5 preoccupazioni ambientali, diminuisce di quasi 4 punti percentuali rispetto al 2020, attestandosi al 66,5%. L’indicatore rileva una costante riduzione negli ultimi tre anni”. Secondo l’Istat tale situazione sarebbe stata provocata dalla pandemia.

L’analisi dell’Istat si ferma al 2021. Per capire che cosa sta invece accadendo ultimamente occorre fare riferimento all’Esg Monitor di Sec Newgate, network di comunicazione strategica, che ha realizzato quest’anno un’indagine in 12 Paesi per un totale di 12mila interviste. “Il confronto con i dati dello scorso anno mette in luce come gli eventi globali come la guerra in Ucraina e il protrarsi della pandemia e i loro effetti, come il caro energia e il forte incremento del costo della vita, abbia distolto attenzione negli italiani sulle tematiche Esg: l’interesse cala infatti dal valore di 7,9 del 2021 al 7,3 di oggi”.