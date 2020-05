Carmignac lancia un fondo azionario per il mercato britannico

Carmignac lancia sul mercato britannico un fondo azionario globale che va ad aggiungersi alla gamma di sei Oeic (Open Ended Investment Companies) lanciate lo scorso anno.



FP Carmignac Global Equity Compounders ha lo scopo di fornire agli investitori una crescita del capitale nel lungo periodo, concentrandosi su società di alta qualità in tutto il mondo, con solide finanze, redditività sostenibile e reinvestimenti.

Il fondo è gestito da Mark Denham, head of European equities e Obe Ejikeme, fund manager all'interno del team cross asset. “L'aumento dell'aspettativa di vita e il grande cambiamento della società hanno significato che molti investitori stanno riconsiderando come i loro investimenti possono funzionare a beneficio dei loro figli e nipoti", dicono i due gestori. "Il nostro approccio di investimento a lungo termine mira a raggiungere questi obiettivi di investimento intergenerazionali".



L'obiettivo di investimento è conseguire la crescita del capitale per un periodo di almeno cinque anni. Il fondo cerca di raggiungere questo obiettivo investendo direttamente in azioni di "compounder" globali, definite come società con elevata redditività sostenibile che reinvestono i profitti per la crescita futura e che presentano elevate barriere all'ingresso con una resilienza ai problemi tecnologici. Non esiste un focus prestabilito sul settore aziendale o sulla geografia, sebbene le concentrazioni emergano naturalmente attraverso la selezione titoli.

“A un anno dal promettente lancio della gamma Oeic di Carmignac, siamo lieti di migliorare la nostra offerta per il mercato del Regno Unito", aggiunge il managing director branch del Regno Unito, Maxime Carmignac. "FP Carmignac Global Equity Compounders segna un'altra pietra miliare significativa per la proposta britannica di Carmignac, un'area di crescita chiave per Carmignac".