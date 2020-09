Per offrire agli investitori accesso ai titoli azionari Small e Mid Cap statunitensi di alta qualità, Vontobel Asset Management lancia, in collaborazione con il gestore Kayne Anderson Rudnick (KAR) – consociata di Virtus Investment Partners –, Vontobel Fund II – KAR US Small-Mid Cap. La collaborazione tra Vontobel e Virtus, distributore statunitense di fondi comuni registrati presso la SEC con gestione delegata alla Boutique Quality Growth di Vontobel, si fonda su un rapporto iniziato ben 15 anni fa. Grazie all'attenzione per la qualità e all'approccio bottom-up a elevata affidabilità di KAR, l’attuale offerta da 5 miliardi di dollari USA di Vontobel, rappresentata da titoli azionari del segmento large cap USA, si rafforza con i diversi range di capitalizzazione di mercato dell’offerta azionaria statunitense di KAR.

Fedele a un processo di investimento disciplinato, il fondo mira a realizzare, in un orizzonte di lungo periodo, interessanti rendimenti ponderati per il rischio mediante l’investimento in titoli Small Cap e Mid Cap statunitensi con vantaggi competitivi durevoli, un management eccellente e un rischio finanziario contenuto. L’universo delle Small Cap e delle Mid Cap statunitensi, rappresentato da quasi 3.500 società, permette di avere accesso a una gamma di opportunità più estesa nel segmento delle società di alta qualità, leader sul rispettivo mercato e con business consolidati.

“Soprattutto nell’attuale contesto, l’impegno a investire sulla qualità è cruciale, insieme a una rigorosa gestione del rischio, per sovraperformare nel lungo periodo”, afferma Matteo Villani, Head of Asset Management Italy. “Siamo lieti di rafforzare il nostro rapporto con Virtus e presentare ai nostri clienti un gestore degli investimenti esperto come KAR, che ha alle spalle oltre 30 anni di esperienza e conoscenza dell'asset class delle Small e Mid cap USA.”

Vontobel Asset Management è un gestore patrimoniale attivo a livello globale e con un approccio multi-boutique. Ognuna delle boutique attinge a un talento di investimento specializzato, ad una forte cultura della performance e a un robusto risk management. Vontobel Asset Management offre soluzioni all’avanguardia sia a clienti istituzionali che a investitori privati. L’impegno di Vontobel nella gestione attiva permette di investire in conformità alle convinzioni e principi della casa zurighese. Vontobel offre valore attraverso team altamente specializzati. In Vontobel Asset Management lavorano oltre 400 collaboratori nel mondo – tra cui 170 specialisti degli investimenti – in 13 sedi tra Svizzera, Europa e Stati Uniti. Vontobel crea strategie e soluzioni differenziate per Equities, Fixed Income, Multi-Asset e Alternative Investments. Il raggiungimento di risultati eccellenti è da sempre fondamentale per l’approccio Vontobel sin dal 1988. Una struttura azionaria stabile permette di garantire indipendenza imprenditoriale e mentalità a lungo termine che guida le decisioni di Vontobel.

Kayne Anderson Rudnick, gestore consociato di Virtus Investment Partners, è una società di gestione degli investimenti fondata nel 1984 dagli imprenditori Richard Kayne e John Anderson; la Anderson School of Management dell'Università della California a Los Angeles deve il suo nome proprio a John Anderson. KAR costruisce portafogli azionari di società di alta qualità con barriere competitive durevoli e un ridotto rischio finanziario e d’impresa. Gestisce inoltre patrimoni per conto di società di capitali, fondi di dotazione, fondazioni, enti pubblici e clienti di elevato profilo patrimoniale (HNWI). Con oltre 30 anni di esperienza, KAR è rinomata per la sua attenzione a prassi commerciali e strategie di investimento di alta qualità.

Virtus Investment Partners (NASDAQ: VRTS) è una partnership distintiva dei gestori di boutique di investimento, singolarmente impegnati a garantire il successo a lungo termine degli investitori individuali e istituzionali. La società fornisce prodotti e servizi di gestione degli investimenti attraverso i suoi gestori affiliati e seleziona subconsulenti, ciascuno con uno stile di investimento distinto, un processo di investimento autonomo e un marchio individuale. Virtus Investment Partners offre l'accesso a una varietà di stili di investimento in diverse discipline per soddisfare un'ampia gamma di esigenze degli investitori. I suoi gestori affiliati includono i consulenti Ceredex Value Advisors, Duff & Phelps Investment Management, Kayne Anderson Rudnick Investment Management, Newfleet Asset Management, Rampart Investment Management, Seix Investment Advisors, Silvant Capital Management e Sustainable Growth Advisors.