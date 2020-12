Mediobanca Sgr lancia il Diversified credit portfolio 2026

Mediobanca Sgr, la società di gestione del risparmio del gruppo Mediobanca, arricchisce la propria offerta con un nuovo fondo obbligazionario a scadenza, Mediobanca diversified credit portfolio 2026.

Il fondo investe nel segmento corporate e in particolare in quello high yield con un profilo di rischio/rendimento efficiente e al tempo stesso coerente con l’attuale contesto economico e di mercato. La strategia applicata “buy and hold gestito” ha inoltre l’obiettivo di generare un flusso cedolare ricorrente.

La gestione efficiente, dinamica e ben diversificata per settore, area geografica e classe di rating e l’orizzonte temporale definito del prodotto permette di affrontare in modo corretto le peculiarità del mondo high yield: dalle operazioni di reinvestimento cedole e\o capitale (offerte di riacquisto/ opzioni call dell’emittente), alla partecipazione diretta al mercato primario delle nuove emissioni, alla gestione di eventuali situazioni critiche relative alle singole emissioni e all’analisi di eventuali nuove opportunità sul mercato per garantire il raggiungimento degli obiettivi del prodotto.

Il processo di selezione dei singoli strumenti finanziari avviene attraverso la combinazione dell’analisi top down del contesto macro e bottom up delle variabili micro/aziendali, per giungere ad un’allocazione settoriale ottimale. La costruzione del portafoglio sfrutta inoltre l’analisi fondamentale e l’analisi tecnica del mercato, tenendo conto dell’affidabilità delle aziende, della sostenibilità del debito e della liquidità delle obbligazioni.

“In un contesto in cui i tassi sono molto compressi o negativi sulle obbligazioni governative, occorre essere estremamente selettivi e porre molta enfasi sulla selezione dei singoli titoli da inserire in un portafoglio corporate”, ha commentato Emilio Franco, amministratore delegato di Mediobanca Sgr. Il segmento corporate e in particolare quello high yield presentano potenzialità interessanti che la nostra strategia di “buy & hold gestito” ci permetterà di ottimizzare”.

Mediobanca diversified credit portfolio 2026 investe in strumenti finanziari di natura obbligazionaria, sia quotati nei mercati regolamentati sia non quotati, di emittenti governativi, enti locali, organismi sovranazionali/agenzie ed emittenti societari, denominati principalmente in Euro e, in via residuale, in parti di Oicr la cui politica di investimento sia compatibile con quella del fondo.

Il fondo è disponibile per la sottoscrizione attraverso le reti distributive di CheBanca! e attraverso Mediobanca private banking fino al 18 gennaio 2021.