La Française Am, in arrivo una gamma di fondi 100% sostenibili

La Française Am annuncia l'arrivo di un gamma di fondi comuni 100% sostenibili entro la fine del 2022. “Abbiamo grandi ambizioni", dice Jean-Luc Hivert, global head of investments e chairman dell'asset manager. "Impegnati su questo terreno sin dal 2008, continueremo a soddisfare le attese dei clienti in termini di investimenti sostenibili attraverso una gamma completa di soluzioni, rappresentative di tutte le asset class”.

Il 73% dei fondi comuni di La Française Am soddisfa già i criteri di sostenibilità e 7 hanno ricevuto un label (al 31 dicembre 2020.) Il gruppo omonimo ha iniziato a dare forma al proprio approccio Esg unico nel 2008 e da allora ha raggiunto risultati significativi, fra cui il lancio di una strategia carbon impact in concomitanza con la firma degli Accordi di Parigi del 2015. Il gruppo sta attualmente sviluppando la propria strategia sostenibile in tutte le asset class e sarà pertanto in grado di offrire una gamma multi-asset di prodotti sostenibili.

“Il nostro impegno evidenzia un nuovo passaggio nella nostra transizione verso gli investimenti sostenibili. Il rigore delle nostre metodologie e l’expertise acquisita dai tanti specialisti del Gruppo sono la prova della nostra dedizione per la trasformazione di La Française Am in uno stakeholder impegnato”, aggiunge Laurent Jacquier-Laforge, global head of sustainable investing del gruppo La Française.

Il gruppo di investimenti ha a disposizione un suo centro proprietario di ricerca Esg basato a Londra: La Française Sustainable Investment Research. I suoi team hanno lavorato sull’implementazione di metodologie innovative per la misurazione e la previsione delle emissioni carboniche.