A tutto Brasile: Etf e fondi del Paese della samba sbancano il listino

Secondo l’ultimo FIDArating Analysis, la periodica analisi sul mercato del risparmio gestito in Italia, realizzata da FIDA, sui dati di fine marzo, quasi il 60% delle categorie azionarie a specializzazione geografica è in attivo (a febbraio erano il 15% e a gennaio l'11%). Il rendimento medio è di circa un punto percentuale, con una dispersione dei rendimenti stabile attorno al 4%.

A farla da padrona indiscussa nelle classifica della Top 10 Equity e nella Top 10 degli Etf azionari è il Brasile.

In testa alla classifica dei dieci fondi azionari per performance a un mese troviamo DWS Invest Brazilian Equities Lc Cap Eur, seguito da JPM Brazil Equity D Acc Eur e da HSBC Gif Brazil Equity A Eur. Le prime dieci posizioni vedono il dominio incontrastato del Brasile che traina le performance anche dei fondi dedicati all’area del Latino America. L’unica eccezione in questa Top 10 si osserva al sesto posto dove troviamo le commodity con SISF Commodity C Cap $ che registra una performance all’anno del 61,02 per cento.

Le prime posizioni della Top degli Etf azionari vedono al primo posto Amundi IS MSCI Brasil Ucits, seguita da Xtrackers Msci Brazil Ucits ETF 1C (DWS Investment), e Lyxor Msci Brazil Ucits Etf Acc. Tutti e tre gli ETF registrano una performance da inizio anno superiore al 40 per cento.