Nuova strategia sul clima da Nordea

Nordea Asset management ampia il suo pacchetto di soluzioni focalizzate sul clima con il lancio del Nordea 1- Global Climate Engagement Fund.

Il nuovo fondo sarà gestito da Alexandra Christiansen e Robert Madsen, membri del “Sustainable thematic team” di Nordea, guidato da Thomas Sørensen e Henning Padberg, gestori di Nordea 1 - Global climate and environment fund. Questo team è a sua volta parte della boutique “Fundamental equity” di Nam, che conta 27 gestori di portafoglio e analisti.

A fornire ulteriore supporto sarà il “Responsible investment team”, composto da 25 professionisti, tra cui specialisti dedicati all’analisi dell’impatto e alle attività di engagement.

Il fondo farà leva sull'esperienza, sull'approccio di investimento e sul quadro di gestione del rischio della "Global climate and environment strategy" di Nam, ma, anziché focalizzarsi sulle aziende leader in soluzioni climatiche, avrà come target le aziende che si trovano all’inizio di un percorso di transizione verso modelli di business sostenibili. Stimolando queste aziende ad allinearsi ai leader nella lotta al cambiamento climatico, questo approccio vuole far emergere un potenziale sottovalutato contribuendo alla riduzione delle emissioni reali di anidride carbonica.

“Negli ultimi anni abbiamo assistito a una significativa fuga di capitali dalle aree del mercato meno green e potenzialmente a rischio nella transizione verso la neutralità climatica", sottolinea Alexandra Christiansen, portfolio manager del Nordea 1 - global climate engagement fund. "Riteniamo però che molte aziende caratterizzate ancora da un’alta intensità di carbonio possano diventare rilevanti nella futura green economy - o addirittura fondamentali per consentire la transizione energetica. Il nostro obiettivo è quello di generare alfa abbassando il rischio sui fondamentali di queste aziende attraverso attività di engagement dedicate al raggiungimento di obiettivi di decarbonizzazione, al rafforzamento delle strategie in atto e all’allocazione del capitale".