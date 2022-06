A Wheb la gestione del Sustainable Europe Fund di Im Global Partner

Im Global Partner ha affidato a Wheb asset management, società basata a Londra, la gestione del fondo Imgp Sustainable Europe Fund, a partire dal 1° luglio 2022.

Fondata nel 2009, Wheb è una società specializzata nella gestione di fondi e pioniera negli investimenti a tema sostenibilità, con l’obiettivo di creare un impatto positivo. La strategia è stata originariamente lanciata alla fine del 2005 quando i membri del team gestivano i fondi “Industries of the Future” di Henderson Global Investors.

Wheb, i cui fondi Ucits domiciliati nell'Ue sono già classificati come articolo 9 dell'Sfdr , si avvale di un comitato consultivo indipendente composto da alcuni dei maggiori esperti del settore Esg, tra cui Martin Rich, co-founder ed executive director della Fondazione Future-Fit ed Alice Chapple, founder di Impact Value e presidente di Investor Watch.

L’ approccio agli investimenti è di tipo bottom-up ed è basato sulla ricerca focalizzata su aziende di medie e grandi capitalizzazioni i cui prodotti e servizi rappresentano soluzioni alle sfide legate alla sostenibilità.

George Latham, managing partner di Wheb, ha dichiarato: "Siamo davvero orgogliosi di essere stati scelti per gestire l'Imgp Sustainable Europe Fund. In quasi vent'anni il team di Wheb è stato un pioniere e ha contribuito all'evoluzione del modo in cui investiamo in società ad impatto positivo, che rispondono alle sfide della sostenibilità. Non vediamo l'ora di collaborare con Im Global Partner per rendere disponibile la strategia di investimento di Wheb come portafoglio azionario europeo".

Jamie Hammond, ceo UK e responsabile della distribuzione internazionale di IM Global Partner, ha dichiarato: "Conosco Wheb da molti anni, in quanto uno dei primi gestori focalizzati sull’impact investing. Ha un eccellente riconoscimento in questo settore e ha vinto numerosi premi e onorificenze del settore. Sono lieto che Wheb diventi il nuovo gestore del fondo Imgp Sustainable Europe e sono impaziente di lavorare con il team di Wheb per contribuire con la loro esperienza alla nostra clientela internazionale".