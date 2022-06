Lbo France avvia la seconda fase dei Property Improvements Bonds

Energea Lbo, il team di Lbo France basato a Roma e dedicato agli investimenti infrastrutturali per la transizione climatica, ha lanciato la seconda fase dei suoi Property Improvements Bonds (Pib2), nell'ambito del programma Vita Superbonus.

Il programma finanzia interventi di efficientamento energetico del patrimonio immobiliare, avvalendosi di quanto previsto dal Superbonus – iniziativa nata nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e basata su crediti d'imposta trasferibili. I bond del programma Vita Superbonus sono emessi da Pmi italiane per finanziare i costi di interventi di riqualificazione. Hanno una scadenza massima di 18 mesi e sono garantiti dal Fondo Centrale di Garanzia per le pmi gestito dal Mediocredito Centrale.

Dal momento del lancio del Property Improvements Bonds 1, avvenuto a febbraio, nell’arco di 8 settimane sono stati sottoscritti circa 100 milioni di euro per 18 green bond (pari al 20% di tutte le obbligazioni sostenibili emesse ad oggi in Italia da PMI italiane non quotate ).

In considerazione della crescente domanda da parte dei proprietari di edifici, piccole medie imprese, investitori istituzionali e non, Energea Lbo ha avviato il Property Improvement Bonds 2. Quest’ultima fase ha una dotazione di 75milioni di euro, da incrementare sino a 150 milioni. La tranche senior sarà sottoscritta da Banca Imi. I rischi equity saranno sottoscritti da fondi gestiti da Glennmont Partners-Nuveen, P&G e Azimut, e dalla stessa Lbo France, che è anche gestore dei fondi Pib.

Pietro Zerauschek, head of Energea Lbo, ha dichiarato: “Siamo molto soddisfatti della fattiva collaborazione sviluppatasi tra tutti i partecipanti, che ci ha consentito di chiudere in tempi record la fase del programma Vita Superbonus. I fondi sono destinati al settore edilizio, spina dorsale del Sistema Italia. Questa seconda fase continua ad offrire agli investitori professionali una soluzione di finanziamento a bassa volatilità e ad alto impatto ambientale e di sostenibilità."

La serie Vita Superbonus contribuisce a diversi obiettivi di sviluppo sostenibile (Sdg) delle Nazioni Unite, tra cui l'Sdg 13 (Azione per il clima), l'Sdg 7 (Energia accessibile e pulita), l'Sdg 11 (Città e comunità sostenibili) e l'Sdg 8 (Lavoro dignitoso e crescita economica).

L’iniziativa del team Energea di Lbo France vede il contributo tra gli altri di IMI-CIB Intesa SanPaolo in qualità di mandated lead arranger e Banca Finint.