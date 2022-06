Risparmio gestito, gli Oscar dei "meno peggio"

Secondo l’ultima analisi dell’Ufficio studi di Fida, maggio delude le aspettative rivelandosi un mese complessivamente negativo per il risparmio gestito, anche se non tra i peggiori dell'anno corrente.

Per quanto riguarda i prodotti gestiti attivamente, solo un quinto delle categorie azionarie è in territorio positivo nel periodo considerato: con un rendimento medio in rosso di circa due punti percentuali, le perdite medie in questa prima parte di 2022 salgono al 9%.

Tra le specializzazioni geografiche emergono i progressi di Austria (+4%, contro il +1,23% realizzato dall'indice di Vienna nello stesso periodo), Italia e Paesi Iberici; tra quelle settoriali, invece, proseguono con forza le energie tradizionali (+8% in maggio, +38% ytd)

Con riferimento ai comparti obbligazionari, il debito dell'America Latina (insieme a quello dei Paesi emergenti in valute locali) è l'unica asset class in allungo, oltretutto tiepido e sostanzialmente trascurabile, oltre che totalmente imputabile al contestuale rafforzamento del real di oltre 300 punti base.

Tra i prodotti del risparmio passivo le dinamiche sono simili: commodities – in particolare gas e petrolio –, energia e Brasile sono i focus che ottengono i migliori allunghi, che superano il 20% grazie alla leva.

La classifica dei primi 10 prodotti per performance a un mese vede la tripletta di H20 AM con H20 Vivace R Cap Eur, H20 Multistrategies R Cap Eur e H20 Multiequities R Eur. Ma basta scorrere la classifica per ritrovare la stessa casa anche in settima e ottava posizione

La classifica dei primi 10 prodotti per performance da inizio anno vede nelle prime posizioni il tema dell'energia: al primo posto BGF World Energy AI2 CAP Eur di BlackRock, seguito dal SISF Global Energy Eur C Eur di Schroders e da NN (l) Energy X Cap Eur di NN Ip.