Credem chiude la sottoscrizione di due fondi esg con oltre 375 milioni

Ammonta ad oltre 375 milioni di euro la raccolta realizzata dalle reti commerciali di Credem Banca per i due prodotti lanciati lo scorso 15 febbraio: Euromobiliare Valore Sostenibile 2028 ed Euromobiliare Accumulo Next Generation Esg.

Il primo è un fondo obbligazionario ad orizzonte temporale definito che ha come obiettivo quello di investire in società e Paesi che mostrano solidi principi di sostenibilità ambientale, sociale e di governance. Il fondo prevede l’attribuzione di un bonus di benvenuto grazie al quale i clienti sottoscrittori potranno beneficiare di un accredito direttamente sul conto corrente qualora l’investimento resti attivo per almeno quattro anni.

Il secondo, Euromobiliare Accumulo Next Generation Esg è invece un fondo flessibile che ha come obiettivo quello di investire in imprese e settori che, beneficiando degli interventi fiscali dei governi, contribuiscono alla costruzione di un futuro sostenibile per le prossime generazioni.

“Siamo partiti come ogni volta dall’ascolto della nostra clientela che è sempre più interessata a fattori legati al rispetto dell’ambiente ed alla sostenibilità sociale ed economica”, ha dichiarato Massimo Arduini, responsabile commerciale Credem Banca. “In questo periodo particolare e delicato abbiamo scelto di essere vicini alle esigenze dei nostri clienti con due soluzioni rivolte a queste fondamentali tematiche perché crediamo che gli investimenti sostenibili possano generare un valore nel tempo e favorire la crescita di un’economia sana e solida”.