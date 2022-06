Da IM Global Partner un fondo azionario globale “concentrato”

IM Global Partner ha annunciato il lancio del fondo IMGP Global Concentrated Equity che verrà gestito dal suo partner Scharf Investments.

Con un portafoglio concentrato di circa 30 titoli, il fondo mira a fornire rendimenti aggiustati per il rischio a lungo termine utilizzando un approccio value, basato sui fondamentali e bottom-up. La strategia è stata lanciata per la prima volta negli Stati Uniti nel 2014 con il nome di Scharf Global Opportunity Fund.

Con sede a Los Gatos in California, Scharf Investments è partner da aprile 2019, quando IM Global Partner ha acquisito una partecipazione del 40% nella società.

Philippe Uzan, deputy ceo e cio di IM Global Partner, ha commentato: “Siamo molto lieti di lanciare questo fondo con Scharf Investments. Il loro eccezionale track record riflette la loro capacità di combinare qualità e criteri di valutazione in un approccio disciplinato e collaudato. L'azienda si concentra sulla protezione del capitale a medio termine attraverso la selezione dei titoli che li differenzia chiaramente da un approccio value tradizionale. Riteniamo che l'approccio del fondo, che combina value e qualità, sia particolarmente adatto a un contesto di mercato di fine ciclo”.

Dal mese di luglio la squadra di IM Global Partner verrà inoltre rafforzata dall’ingresso di Jackie Mills nel ruolo di managing director e chief marketing officer. Mills vanta oltre 25 anni di esperienza nel settore dell’asset management e in precedenza è stata responsabile del marketing internazionale di Eaton Vance, società poi acquisita da Morgan Stanley, dove Jackie è diventata responsabile del marketing per la regione Emea. Ha iniziato la sua carriera con Fidelity Investments in Lussemburgo nel 1995 e successivamente ha ricoperto diverse posizioni di responsabilità nel marketing di Citigroup Asset Management, Legg Mason e F&C/BMO Global asset management.