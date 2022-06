Invesco scommette sul Metaverso

Mondi virtuali, ma opportunità reali di rendimento. Sono quelle offerte dal Metaverso e che Invesco intende cogliere attraverso un fondo azionario globale ad hoc.

“Se Internet ha cambiato il mondo per sempre, il Metaverso ne costruirà uno nuovo", afferma Giuliano D’Acunti, country head Italy Invesco. “Secondo le stime, il giro d’affari attorno al Metaverso crescerà a un tasso del 43% annuo, raggiungendo i 300 miliardi di dollari nel 2025 per sorpassare il trilione di dollari entro il 20303. Una storia ancora tutta da scrivere che offre opportunità gigantesche. Il cambiamento è già iniziato: non resta che farsi trovare pronti all’appuntamento con il futuro.”

Invesco Metaverse Fund intende offrire un’esposizione ai molteplici segmenti della catena del valore del Metaverso. In questa fase iniziale le opportunità verranno selezionate tra le società che sviluppano le infrastrutture e le tecnologie necessarie per implementare il Metaverso, anche se le prime applicazioni sono già visibili nel gaming, in ambito manifatturiero, in musei digitali, mappe immersive, e altro ancora.

Il fondo si concentra su sette diversi settori: i sistemi operativi e informatici di nuova generazione; l’hardware, inteso come i dispositivi per accedere al Metaverso; le reti e il loro potenziamento per un’iperconnettività in tempo reale; piattaforme immersive sviluppate con Intelligenza Artificiale, blockchain e realtà aumentata; gli strumenti di interscambio, di pagamento e i protocolli necessari per integrare i due mondi e infine i contenuti, i servizi e gli asset che consentiranno la digitalizzazione dell’economia reale, dal gaming allo shopping, dallo sport all’entertainment.

“Quando si parla di Metaverso si è portati a pensare alle cosiddette “Big Tech”, ma è fondamentale sottolineare quali possono invece essere le sue applicazioni per comprenderne appieno l’enorme potenziale", precisa D’Acunti. "Il Metaverso è un “genesis trend”, un fenomeno destinato a cambiare profondamente il mondo in cui viviamo. Si potrà, ad esempio, analizzare e monitorare il corpo umano con la possibilità di creare un “digital twin”, un gemello virtuale su cui poter testare le operazioni chirurgiche per predire efficacemente eventuali conseguenze. Si pensi poi al settore dell’istruzione e alle esperienze immersive che gli studenti potranno vivere, come incontrare Cicerone che illustra come funziona l’apparato politico dell’antica Roma passeggiando tra i senatori.”

Il fondo, gestito secondo criteri Esg, mira a cogliere le opportunità su scala globale derivanti da questa rivoluzione, selezionando aziende il cui fatturato deriverà almeno per il 10% dal Metaverso; quelle la cui crescita nei prossimi 3 anni sarà legata per il 10% o più alla nuova business line; le società che avranno più del 10% delle spese in conto capitale o degli investimenti indirizzati verso il Metaverso; e i fornitori o provider di materiali o soluzioni per aziende impegnate nel settore.