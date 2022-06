Assoreti: a maggio raccolta in lenta risalita

A maggio le reti di consulenza realizzano una raccolta netta pari a 3,9 miliardi di euro. Il flusso di risorse risulta in crescita del 5,3% rispetto al mese precedente ma resta in calo rispetto all’andamento dello scorso anno (-22,5% a/a).

Si registra un rallentamento degli investimenti netti in prodotti finanziari e assicurativi (1 miliardo) a fronte di una concentrazione di risorse su conti correnti e depositi (2,9 miliardi).

Il numero di clienti seguiti dai consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede aumenta, in un mese, di circa 18 mila unità e raggiunge i 4,867 milioni; il contributo mensile delle reti al sistema degli Oicr aperti, attraverso la distribuzione diretta e indiretta di quote, è pari a 756 milioni di euro e, per il secondo mese consecutivo, si confronta con risultati negativi realizzati dagli altri canali di distribuzione (-1,1 miliardi). Da inizio anno, le reti canalizzano il 55,2% della raccolta netta realizzata dall’intero sistema fondi.

“La lettura dei dati non può prescindere dal considerare il momento di profonda incertezza tra tensioni geopolitiche, inflazione e prospettive restrittive nelle principali politiche monetarie. Il solido risultato di raccolta - indice di una costante relazione di fiducia con i clienti, ancora in aumento - riflette, nelle sue dinamiche, il complesso equilibrio tra aspettative e rischi, in una continua attività di pianificazione nel tempo degli investimenti”, dichiara Marco Tofanelli, segretario generale dell’associazione.

Risparmio gestito

Nell’ambito del comparto la raccolta complessiva è pari a 881 milioni; il bilancio è positivo sia per le gestioni patrimoniali individuali sia per i prodotti assicurativi/previdenziali. Per questi ultimi la raccolta è pari a 723 milioni di euro e si concentra sulle unit linked (515 milioni) e sulle polizze multiramo (303 milioni); negativo il saldo per le polizze vita tradizionali (-176 milioni). La raccolta netta realizzata sulle gestioni patrimoniali individuali è positiva per 347 milioni con un maggiore flusso di risorse destinato alle Gpm (211 milioni). Le movimentazioni realizzate direttamente sui fondi comuni di investimento si traducono in un saldo negativo per 189 milioni; la prevalenza dei riscatti coinvolge sia gli Oicr di diritto estero (-201 milioni) sia i fondi italiani (-14 milioni). Il bilancio è positivo per i fondi azionari (764 milioni di euro) mentre prevalgono i riscatti sugli obbligazionari (-752 milioni) e sui bilanciati (-99 milioni).

Risparmio amministrato

La raccolta netta sugli strumenti finanziari amministrati si attesta a 103 milioni; positivo il saldo delle movimentazioni sui titoli azionari (144 milioni), sui titoli di Stato (259 milioni), sui certificate (115 milioni) e sugli exchange traded product (80 milioni) mentre prevalgono le vendite sulle obbligazioni (-275 milioni) e sugli strumenti del mercato monetario (-294 milioni).