Deutsche Bank al via la partnership con Ambienta

A seguito della partnership tra Deutsche Bank e Ambienta, uno dei maggiori asset manager europei interamente focalizzato sulla sostenibilità ambientale, nasce Ambienta X Environmental Mid-Cap, una nuova soluzione tematica che investe principalmente in aziende che offrono prodotti o servizi in grado di contribuire al raggiungimento degli obiettivi ambientali.

Ambienta X Environmental Mid-Cap, sviluppata da Ambienta e distribuita in Italia da Deutsche Bank, è una soluzione conforme all’art. 9 dell’Sfdr, caratterizzata dal doppio focus sulle aziende a piccola/media capitalizzazione e sulla sostenibilità.

Claudio de Sanctis, global head international private bank e ceo Europa, Medio Oriente & Africa di Deutsche Bank, ha dichiarato: "Siamo orgogliosi di presentare questa nuova soluzione, risultato della partnership con Ambienta con cui condividiamo una visione che coniuga la ricerca di opportunità di investimento con l’impatto positivo sul pianeta. La sostenibilità genera valore e in Deutsche Bank abbiamo l’ambizione di diventare la banca di riferimento per i clienti che desiderano avere un impatto positivo sulla società e sul mondo in generale.”

Nino Tronchetti Provera, fondatore e managing partner di Ambienta, ha commentato: “La sostenibilità sta rivoluzionando l’economia. Le aziende che forniscono soluzioni ai problemi ambientali contribuiscono alla salvaguardia dell’ambiente e rappresentano opportunità di investimento interessanti. Attraverso l’avvio di questa partnership con Deutsche Bank intendiamo condividere i nostri 15 anni di esperienza nell’investimento in piccole/medie imprese in ambito private e le migliori competenze di Ambienta X, la nostra divisione dedicata ai public markets”.