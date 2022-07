Mediobanca investe nel “climate engagement”

Mediobanca sgr amplia la propria offerta con il nuovo fondo Mediobanca Nordea World Climate Engagement.

Il fondo, che investe prevalentemente in azioni globali, punta a selezionare le società che intendono allineare i loro modelli di business agli obiettivi dell’Accordo di Parigi. Gestito in delega da Nordea Investment Management, verrà distribuito in esclusiva attraverso le reti del Gruppo Mediobanca, CheBanca! e Mediobanca Private Banking.

“Mediobanca Nordea World Climate Engagement mira a sbloccare il valore sottovalutato di alcune tipologie di aziende considerate come ritardatarie da un punto di vista climatico e ambientale - commenta Emilio Franco, amministratore delegato di Mediobanca sgr. “In particolare, il fondo si pone l’obiettivo di prendere esposizione al tema del cambiamento climatico e alla conseguente transizione verde con un approccio peculiare: investendo in quelle società che hanno maggiori possibilità di migliorarsi sotto il punto di vista climatico e ambientale e lavorando con alcune categorie di aziende affinché portino avanti cambiamenti strategici e operativi finalizzati a un maggior impegno su questioni ambientali”.