Carmignac investe nella “human experience”

Carmignac mette al centro delle strategie di investimento la qualità di vita con il Carmignac Portfolio Human Xperience, un fondo azionario tematico che seleziona esclusivamente quelle società che hanno ottenuto livelli di soddisfazione elevati da parte dei clienti e dei dipendenti.

Il fondo, gestito da Obe Ejikeme, si basa sulla convinzione, corroborata da ricerche accademiche, che le società caratterizzate da un significativo livello di soddisfazione dei dipendenti e dei clienti possono ottenere tassi di fidelizzazione migliori e rendimenti finanziari consistenti nel lungo termine. Il fondo punta a sovraperformare l’indice di riferimento su un periodo di investimento raccomandato minimo di cinque anni e si rivolge a investitori che desiderano influire positivamente sulla società.

Il fondo è conforme all’art.9 del regolamento Sfdr relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari.

Carmignac Portfolio Human Xperience tiene conto dei vantaggi finanziari e sociali che possono scaturire dalla soddisfazione dei dipendenti e dei clienti. Le società sono valutate attraverso il database proprietario di Carmignac, che utilizza molteplici fonti di dati derivati dall’IA, le indagini di customer satisfaction, il feedback di dipendenti, ma anche le relazioni finanziarie e la documentazione societaria. Alle società investibili (il 30% delle società analizzate) è attribuito un rating in base al contributo sociale offerto, anche sulla base delle informazioni e dei dati raccolti dagli specialisti di settore di Carmignac, per valutarne il potenziale di rendimento e il rischio. Questa selezione permette di ottenere un portafoglio concentrato e a bassa rotazione appartenente all’intero universo azionario globale.

Obe Ejikeme ha commentato: “L’investimento ambientale incontra il favore degli investitori da diverso tempo; inoltre, mentre i fattori sociali sono sempre più oggetto di analisi, non si presta ancora abbastanza attenzione ai modi in cui le aziende possono migliorare l’esperienza dei clienti e dei dipendenti e alle relative conseguenze sulla loro performance finanziaria. Ora che le aziende di tutto il mondo hanno più obblighi normativi in materia di pubblicazione di report e informative, anche a causa delle pressioni sociali, e vista l'accelerazione dei flussi di capitali verso gli investimenti socialmente consapevoli, riteniamo che sia il momento giusto per lanciare un Fondo come Carmignac Portfolio Human Xperience a vantaggio di tutti i nostri clienti.”