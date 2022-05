Enasarco, ecco il nuovo collegio sindacale

Ieri si è tenuta la prima riunione del collegio sindacale della Fondazione Enasarco.

Il collegio, come era stato anticipato tempo fa dal presidente Alfonsino Mei, è stato ricomposto nel corso della scorsa settimana e si è riunito per la prima volta ieri rivelando lo spirito costruttivo necessario per espletare con serenità e trasparenza le proprie funzioni in sinergia con tutti gli organi della Fondazione.

Ecco la nuova composizione del collegio sindacale della Fondazione Enasarco: avvocato Sara Armella - presidente del collegio sindacale, nominata dal Ministero del Lavoro, Luciano Cimbolini, sindaco, nominato dal ministero dell’Economia e delle Finanze, Massimo Caramante, sindaco, nominato dalla Fondazione Enasarco, Umberto Mele, sindaco, nominato dalla Fondazione Enasarco, e Antonio Frediani, sindaco, nominato dalla Fondazione Enasarco.