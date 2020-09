Dopo il successo iniziale raccolto con la sua strategia secondaria, Oddo Bhf Private Equity annuncia il lancio di Oddo Bhf Environmental Opportunities, fondo pioniero di Private Equity tematico che ha l’obiettivo di cogliere le migliori opportunità mondiali d’investimento non quotato legate alla transizione energetica e alle sfide ambientali.

Il tema d’investimento di Oddo Bhf Environmental Opportunities si basa sulla constatazione che la transizione energetica motivata dall’emergenza climatica è una mega tendenza, sostenuta sia dalla regolamentazione che dalle politiche in vigore, ma anche dalle nuove modalità di consumo riscontrabili ovunque nel mondo. Questo tema si dovrebbe quindi rivelare redditizio per gli investitori nel lungo termine. Non a caso, l’ONU stima in oltre 1000 miliardi di dollari le esigenze d’investimento nei prossimi dieci anni in questo mega trend e per questo Oddo Bhf Private Equity ha individuato per il suo nuovo fondo 3 settori chiave d’investimento: le energie rinnovabili, l’efficacia energetica e la gestione delle risorse. L’obiettivo di un investimento in progetti o società la cui attività risulti legata a uno di questi settori è fornire agli investitori una performance di lungo termine e un impatto positivo rispetto agli Obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) delle Nazioni Unite.

Sotto l’egida di Jérôme Marie e Ferdinand Dalhuisen, un team di 15 specialisti con in media 20 anni d’esperienza nel Private Equity metterà in campo la politica di gestione con l’obiettivo di costruire un portafoglio ampiamente diversificato per temi d’investimento chiave, zone geografiche e tipi di strategie diverse (primaria, secondaria, co-investimento).

Il nuovo fondo Oddo BHF Environmental Opportunities si rivolge esclusivamente a investitori professionali e a investitori tedeschi semi-professionali. Il gruppo Oddo BHF s’impegnerà significativamente al financo degli investitori fin dalla prima chiusura del fondo.

Nicolas Chaput, presidente di Oddo BHF Private Equity, ha dichiarato: "Sfruttando il nostro know-how nel campo del Private Equity siamo lieti di offrire ai nostri investitori una soluzione innovatrice, che consente loro di accedere – attraverso fondi sottostanti e coinvestimenti diretti – ad aziende che rispondono alle grandi sfide della nostra società moderna ed offre a noi la possibilità di contribuire positivamente all’urgente necessità di soluzioni sostenibili.”