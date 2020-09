Si chiama Anima Alternative 1 il primo fondo di Anima Alternative Sgr, società di gestione del risparmio focalizzata sugli investimenti in private market e interamente controllata dal gruppo Anima, presentato ieri nell’ambito dell’evento digitale Investire sull'Italia: Strategie, strumenti e protagonisti.

Anima Alternative 1 è un fondo chiuso di diritto italiano di direct lending, riservato a investitori istituzionali. Il primo closing del fondo è previsto entro la fine del 2020, con un obiettivo di raccolta tra i 150 e i 200 milioni di euro.

Il fondo investirà prevalentemente in strumenti di debito (debito senior, unitranche / 2nd lien e debito mezzanino) e per una quota del 20% circa in partecipazioni azionarie di minoranza. Il fondo ha come target di investimento aziende italiane, sia Pmi (fino a 250 dipendenti) sia mid- cap (fino a 3.000 dipendenti).

“Il lancio di questo primo fondo è un passo importante nel percorso di diversificazione del nostro business in un’area, quella dei private market, di grande interesse per rispondere alla ricerca di fonti di rendimento alternative da parte della nostra clientela e complementare rispetto ai segmenti di mercato che già copriamo”, dichiara Alessandro Melzi d’Eril, amministratore delegato di Anima Holding e presidente di Anima Alternative Sgr.

“Il primo fondo di Anima Alternative ha l’obiettivo di rispondere in modo flessibile alle esigenze di finanza a medio-lungo termine delle Pmi italiane e rappresenta il punto di partenza nella costruzione di una piattaforma italiana di fondi alternativi, che comprenderà fondi di private debt nonché altre asset class”, dichiara Philippe Minard, amministratore delegato di Anima Alternative.

“Abbiamo già raccolto l’interesse di alcuni investitori istituzionali italiani di primo piano a partecipare in modo significativo al fondo”, afferma Andrea Mandraccio, direttore commerciale di Anima Alternative, “siamo soddisfatti dei segnali di fiducia che stiamo raccogliendo in questo nuovo progetto, che allarga ulteriormente le soluzioni di Anima dedicate agli investitori istituzionali”.

Il gruppo Anima è l’operatore indipendente leader in Italia dell’industria del risparmio gestito, con un patrimonio complessivo in gestione di circa 186 miliardi di Euro (a fine agosto 2020). Sintesi di percorsi e specializzazioni differenti e complementari, il gruppo Anima si presenta oggi con una gamma di prodotti e di servizi tra le più ampie a disposizione sul mercato. Il gruppo Anima articola la propria offerta in fondi comuni e Sicav di diritto italiano ed estero. Opera anche nel settore della previdenza complementare per aziende e privati, e in quello delle gestioni patrimoniali e istituzionali. Per maggiori informazioni consultare il sito www.animaholding.it.