Allfunds Blockchain: sul mercatouna tecnologia rivoluzionaria

Allfunds - principale piattaforma di distribuzione di fondi di parti terze e leader nel wealthtech internazionale - continua a portare avanti la rivoluzione dell’industria wealthtech con il lancio di una nuova linea di business, "Allfunds Blockchain”.

Allfunds Blockchain porterà sul mercato una tecnologia blockchain potente e completamente unica con caratteristiche del tutto innovative, mai viste sul mercato. Dopo aver esplorato per anni l’universo delle tecnologie blockchain esistenti, Allfunds ha identificato il bisogno di creare una propria tecnologia proprietaria.

Allfunds Blockchain offrirà due soluzioni chiaramente differenziate e completamente indipendenti:

-Technical Solution: piattaforma blockchain proprietaria, che aggiunge funzionalità uniche rispetto alla tecnologia Ethereum, offendo una soluzione alle principali questioni sulla governance dei dati negli ecosistemi blockchain, al fine di creare soluzioni aziendali sicure

- Business Solution: gli Allfunds Business Smart Contracts supporteranno le attività di distribuzione dei fondi, sbloccando nuove funzionalità abilitate dalla tecnologia blockchain

La soluzione tecnologica di Allfunds fisserà nuovi standard nell’ambito della blockchain, e non solo nel settore finanziario. Attualmente Allfunds sta lavorando su diversi progetti di aziende leader che operano al di fuori del mondo finanziario, per scoprire nuove possibilità.

Inoltre, Allfunds metterà la tecnologia blockchain a disposizione delle attività di distribuzione dei fondi, offrendo competenze da un lato per ricercare la migliore strategia di adattamento, dall’altro per utilizzare la tecnologia blockchain in diverse attività core lungo tutta la catena del valore. Allfunds sta già lavorando con i principali istituti finanziari per testare la tecnologia blockchain e le sue diverse funzionalità pronte all'uso grazie a soluzioni rivoluzionarie di smart contract.

Juan Alcaraz, Ceo di Allfunds, ha dichiarato: "La tecnologia Blockchain è nota per offrire maggiore trasparenza e sicurezza, migliore tracciabilità, oltre a una più alta efficienza e velocità delle transazioni. Avendo sviluppato la nostra tecnologia blockchain proprietaria, porteremo sul mercato funzionalità rivoluzionarie e vantaggi per il settore wealthtech. Vediamo un grande potenziale in questa tecnologia".

Allfunds Blockchain opererà come entità separata sotto l'ombrello di Allfunds e sarà guidata da Ruben Nieto. Ruben è stato in precedenza Head of Innovation di Allfunds e ha alle spalle oltre 15 anni di esperienza nel settore IT in Allfunds. Nel suo nuovo ruolo guiderà Allfunds Blockchain come Managing Director e risponderà direttamente al CEO di Allfunds, Juan Alcaraz. Nelle prossime settimane Allfunds prevede di annunciare accordi strategici con case di gestione, distributori e operatori di mercato di primo piano.